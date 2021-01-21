Profesyonel bir Call of Duty oyuncusu olan ZooMaa, oyun oynamayı bıraktığını açıkladı. ZooMaa'nın böyle bir karar almasına yol açan şeyse, elinde meydana gelen bir sakatlıktı. 8 yıldır sektörün içinde olan ve bir süredir de New York Subliners takımının üyelerindendi.

Tüm dünyanın tanıdığı profesyonel bir Call of Duty oyuncusu olan ve daha çok "ZooMaa" ismiyle bilinen Thomas Paparatto, e-spor kariyerine dramatik bir şekilde son vermek zorunda kaldı. Henüz 25 yaşında olan ve New York Subliners takımı için oynayan ZooMaa, elinden geçirdiği bir sakatlık nedeniyle artık oyun oynamayacak. ZooMaa'nın malulen emekli olan profesyonel bir oyuncu olduğunu resmen söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden yapan profesyonel oyuncu, 8 yıldır video oyun sektörünün içinde olduğunu ve böylesi bir karar vermenin hiç de kolay bir şey olmadığını belirtiyor. Bilek ve baş parmağındaki ağrılara artık dayanamadığını ifade eden ZooMaa, sektörden uzaklaşmanın kalbinin kırdığını söylüyor. Oyuncuya göre şimdiki sağlık koşullarında dünyanın en profesyonel oyuncularıyla rekabet etmesi, pek de mümkün değil.

E-spor dünyasından ZooMaa'ya destek kampanyası

ZooMaa, e-sporculuğu neden bıraktığına dair yaptığı açıklamalarda, hayranlarının onu başarısıyla sevdiğini ancak bundan sonrasında eski başarısına ulaşmasının mümkün olmadığını, bunun da hoşuna gitmediğini belirtiyor. Sektöre girdiği ilk günden beri sayısız insanla tanıştığını ifade eden profesyonel oyuncu, bugüne kadar tanıştığı herkese de teşekkürlerini iletti.

ZooMaa'nın yaptığı açıklamalar, e-spor dünyasında da ses getirdi. Pek çok profesyonel oyuncu, ZooMaa'nın kararına üzüldüğünü belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayranları da ZooMaa'yı çok sevdiklerini ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdiler. Ancak açık konuşmak gerekirse ZooMaa pek de unutulacak gibi görünmüyor. Geleceğine yönelik de bir açıklama yapan ZooMaa, oyun sektöründen tamamen çıkmamak için her türlü olasılığı değerlendireceğini söylüyor.