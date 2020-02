Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2011 yılından bu yana ücretsiz olarak faydalanılabilen Güvenli İnternet Hizmeti’ne tüm mobil operatörlerden "2500" numarasına kısa mesaj atılarak ulaşılabileceğini açıkladı.

2011 yılında BTK tarafından hayata geçirilen Güvenli İnternet Hizmeti, özellikle çocukların cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçları gibi zararlı içeriklerden korunmasını sağlıyor.

Tamamen ücretsiz olarak verilen bir kamu hizmeti olan Güvenli İnternet Hizmeti, şeffaf, kullanımı kolay ve herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen yapısı ile pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle ebeveynlerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerine ve arayışlarına cevap olarak çıkan Güvenli İnternet Hizmeti, ‘Çocuk’ ve ‘Aile’ olmak üzere iki profilden oluşuyor.

Vatandaşların, kullandıkları profiller arasında her an geçiş yapabildikleri ve istedikleri an Güvenli İnternet Hizmeti dışına çıkabildikleri bir işleyişi benimseyen sistem, pornografik sitelerden, uyuşturucu ticareti yapan sitelerden, şiddet içeren sitelerden, ırkçılık ve nefret suçları üzerine yayın yapan sitelerden, suç işlemeyi anlatan sitelerden, terör propagandası yapan sitelerden, dolandırıcılık sitelerinden tamamen ücretsiz olarak korunma imkanı sağlıyor.

Hizmete abone olmak isteyen kişilerin, internet servis sağlayıcıları ile iletişime geçerek, Güvenli İnternet Hizmeti almak istediklerini bildirmeleri gerekiyor. BTK, kullanıcı odaklı olarak sunulan ve tamamen ücretsiz olan bu hizmete geçişi kolaylaştırmak için tüm mobil operatörlerden "2500" numarasına kısa mesaj atarak Güvenli İnternet Hizmeti’ne ulaşılabileceğini duyurdu. Aile profiline geçiş için, kısa mesaj ile GUVENLI AILE; çocuk profiline geçiş için de GUVENLI COCUK yazılıp 2500'e gönderilmesi gerekiyor. Abone olan kullanıcıların, istedikleri zaman profil değişikliği yapma ya da hizmetten ayrılma imkanına sahip olduğunu da bir kez daha söylemiş olalım.