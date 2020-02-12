Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türk savunma sanayisinin en önemli şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen yeni Milli Monitör Sistemi (MMS), illegal yayınları ve bozucu sinyalleri belirleyip, önleyebiliyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı bilgilere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ASELSAN ile birlikte tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği yeni Milli Monitör Sistemi (MMS) sayesinde illegal yayınların tespitini anında yapabilecek. Sistem aynı zamanda bozucu sinyallerin konumlarını belirleyerek önleme yeteneğine de sahip.

Açılışı 10 Şubat’ta gerçekleştirilen Yeni Milli Monitör Merkezi, Türkiye’nin hava sahasındaki yayınlara bütünüyle hakim olacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazlarla donatılacak olan merkez, kablosuz haberleşme sistemlerine zarar veren her türlü kaçak ve zararlı sinyalleri yüksek hassasiyetle tespit edecek ve saniyeler içinde devre dışı bırakabilecek.

BTK, ASELSAN ile geliştirdiği sistem sayesinde illegal yayınlara ve bozucu sinyallere dur diyecek

Öte yandan Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki hareket alanını artırmak amacıyla Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile, gerçekleştirilecek olası saldırılara karşı hazırlıklı olmak için kritik altyapıların takibi ve analizi genişletilerek, yazılımsal destek sağlanacak.

Yeni nesil ağ teknolojisi 5G’ye yönelik çalışmalarını hızlandıran Türkiye, Küçük Hücre (Small Cell) sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi için Güvenlik Sertifika Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza atacak. Small Cell, kalabalık yerlerdeki yoğun veri akışını karşılamak için, şehir elektriğiyle çalışabilecek mikro ölçekli istasyonlar kurulmasına imkan tanıyor. Türkiye, atacağı adımlarla Small Cell kurumlarının önündeki engelleri kaldırmayı ve sertifikasyon süreçlerini kısaltmayı hedefliyor.