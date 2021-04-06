Ramazan'da Tüm Türkiye'de Geçerli Olacak Kısıtlamalar

Ramazan ayının başlamasına yakın bir zaman kala 30 gün boyunca Türkiye genelinde geçerli olacak kısıtlamalar da açıklanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 30 gün boyunca tüm ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olacak ve kafe, restoran gibi işletmelerin hizmet şekilleri yeniden paket servise dönecek.

Bildiğiniz üzere Ramazan ayı, 13 Nisan itibarıyla başlıyor. Ramazan ayı, yani 30 gün boyunca COVID-19 kapsamında uygulanacak kısıtlamalar, birçok insanın kafasını karıştıran unsurlar haline geldi.

Hal böyle olunca biz de, bugüne kadar açıklanan kısıtlamaları, hangi günlerde ve hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını sizlerle paylaşarak akıllardaki soru işaretlerini gidermek istedik.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm ülke genelinde uygulanacak

Ramazan’a bir hafta gibi kısa bir süre kalmışken vatandaşın aklında sokağa çıkma yasaklarının nasıl işleyeceği, kafe ve restoranların durumlarının ne olacağı gibi sorular oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamaları ilk kez dile getirmişti.

Yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca ülke genelinde tüm hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak, hafta içi ise saat 21.00 - 05.00 saatleri arasında yasak devam edecek. Dilerseniz uyulması gereken diğer tedbir ve yasaklar neler, birlikte göz atalım.

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar: