Ramazan'da Tüm Türkiye'de Geçerli Olacak Kısıtlamalar

Bildiğiniz üzere Ramazan ayı, 13 Nisan itibarıyla başlıyor. Ramazan ayı, yani 30 gün boyunca COVID-19 kapsamında uygulanacak kısıtlamalar, birçok insanın kafasını karıştıran unsurlar haline geldi.
Hal böyle olunca biz de, bugüne kadar açıklanan kısıtlamaları, hangi günlerde ve hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını sizlerle paylaşarak akıllardaki soru işaretlerini gidermek istedik.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm ülke genelinde uygulanacak
Ramazan’a bir hafta gibi kısa bir süre kalmışken vatandaşın aklında sokağa çıkma yasaklarının nasıl işleyeceği, kafe ve restoranların durumlarının ne olacağı gibi sorular oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamaları ilk kez dile getirmişti.
Yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca ülke genelinde tüm hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak, hafta içi ise saat 21.00 - 05.00 saatleri arasında yasak devam edecek. Dilerseniz uyulması gereken diğer tedbir ve yasaklar neler, birlikte göz atalım.
Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar:
- Tüm ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Lokanta, kafe ve restoran gibi işletmeler sadece paket servis hizmeti sağlayabilecek.
- Bu işletmeler sokağa çıkma yasağı saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
- Türkiye genelinde toplu iftar ve sahur yapmak yasaklanacak.
- Teravih namazları camilerde değil, evlerde kılınacak.