The Last of Us Part II - Gerçek Dünya Karşılaştırma Videosu

Naughty Dog, gerçekçi oyun dünyalarındaki başarısını The Last of Us Part II'de de göstermeyi başardı. Oyunda yer alan yapıları gerçek dünyadakilerle karşılaştıran bir video, grafiklerdeki detayların boyutunu gözler önüne seriyor.

Oyun severlerin özlemle beklediği The Last of Us, yıllar sonra devam oyunuyla geri döndü. Ellie'nin macerasını yeniden oyuncularla buluşturan The Last of Us Part II'nin senaryosu olumsuz eleştirilerin odağına otursa da oyun, PlayStation 4'teki çarpıcı grafikleriyle hayranları etkilemeyi başardı.

The Last of Us Part II, teknik eleştirilerin yanında bugüne kadarki en iyi PlayStation 4 oyunlarından biri olarak karşımıza çıktı. Geliştirici Naughty Dog, yine PS4 konsolunun sınırlarını zorlayarak oyunun dünyasını son derece gerçekçi bir şekilde yansıtmayı başardı. YouTube'da yayınlanan bir video, oyunun ne kadar gerçekçi bir dünya sunduğunu göster önüne seriyor.

The Last of Us Part II, gerçek dünyayı neredeyse birebir kopyalamış

Naughty Dog, oyunlarında her zaman büyüleyici atmosferler sunuyor ve Santa Monica merkezli stüdyo, detay oluşturmadaki olağanüstü titizliğiyle biliniyor. Stüdyonun sihirbazları, The Last of Us Part II'de sundukları grafiklerle de yine son derece gerçekçi manzaralar sunuyor.

Aşağıdaki karşılaştırma videosunda kıyamet sonrası Seattle ile gerçeği yan yana getiriliyor. Bölgelerin birbirlerine olan benzerliği bir yana, The Last of Us Part II'deki manzaraların gerçek hayattakinden daha iyi göründüğü dahi iddia edilebilir.

The Last of Us Part II'deki yapıların gerçek dünyadaki halleriyle karşılaştırıldığı video

The Last of Us Part II, oyuncuların geçmişten gelen bağının da etkisiyle iyi bir başlangıç yaptı. Oyun İngiltere'de Sony'nin şimdiye kadarki en büyük oyun lansmanını gerçekleştirdi ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu'nu geçerek PS4'ün en iyi çıkış yapan oyunu oldu.