Bu Gece, Devasa Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati itibariyle bu gece saat 3 sularında Boeing 747 uçağı boyutlarında bir asteroid, Dünya'nın çok yakınlarından geçecek. Asteroidin bu sıradaki hızı ise 10 bin km/sa’ten fazla olacak.

NASA, yaptığı açıklamada bu akşam devasa bir asteroidin Dünya’yı teğet geçeceğini açıkladı. 2020 DB9 adı verilen asteroidin, 29 ile 65 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. Yani asteroidin boyutunun 747 uçağının kanat açıklığı boyunda olduğu söylenebilir.

Türkiye saatiyle gece saat 3 sularında geçecek olan asteroid, Dünya’dan tam 6,1 milyon km uzaklıktan geçecek. Mesafe, bize oldukça uzak gelse de NASA tarafından 'oldukça yakın' şeklinde nitelendiriliyor. Asterodi, gezegenimizin yakınından 10.521 km/sa hızında geçecek ki bu, bir mermiden 8,5 kat daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

Dünyaya çarpma ihtimali çok düşük

Bir asteroidin yakın gelecekte Dünya’ya çarpma ihtimali hakkında açıklama yapmayan NASA, bu asteroidin gezegenimize çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu da dile getirdi.

NASA, her hafta yaklaşık 30 kadar 'Dünya’ya yakın nesne' keşfediyor ve 2019’un başından bu yana 19 binden fazla nesne keşfedildi. Uzay ajansı, Dünya’ya yakın bu nesnelerin listesinin halen tamamlanmadığını da dile getirdi yani 'her an' tahmin edilemeyen bir çarpışma meydana gelebilir.

NASA, 2013 yılında Rusya’nın Çelyabinsk kentine çarpan yaklaşık 17 metre büyüklüğündeki bir asteroidin Dünya’ya düşme ihtimalinin yüz yılda bir ya da iki kez olabileceğini dile getirdi. Daha büyük nesnelerin gezegenimize çarpma ihtimaliyse çok daha düşük. Yüz yılda bir olarak ifade edilen ihtimal, bin yılda bire kadar düşebiliyor.

Ancak Dünya’ya yakın nesnelerin katalogunun henüz tamamlanmadığını da hatırlatan NASA, Çelyabinsk’teki gibi öngörülemeyen bir çarpışmanın her an gerçekleşebileceği konusunda da uyardı.