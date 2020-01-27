Asteroid Tehlikesi, Sanılandan Yüksek Olabilir

Bir uzman, Dünya'ya tehlikeli büyüklükte bir asteroidin çarpma olasılığının sanıldığından yüksek olduğunu iddia etti. Daha önce Dünya'ya çarpacağı tespit edilememiş cisimleri hatırlatan uzman, bilinmeyen bir cismin bilinen cisimlerden daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Neredeyse her yıl bir gök cisminin Dünya’ya yaklaştığı üzerine birtakım iddialar ortaya çıkıyor. Gök cisimlerinin gezegenimize doğru gelmesi zaten çok uç bir fikir değil ancak bu iddialar, riskli büyüklüğe sahip cisimlerin yaklaştığı yönünde. Henüz böyle bir asteroidden bahsedildiği gibi bir zarar görmedik fakat yine de ortaya atılan iddiaları araştırmakta fayda var.

Bu iddialara yakın zamanda bir yenisi daha eklendi. Konu hakkında uzman olan bir isim, NASA’nın henüz gözlemlememiş olduğu bir asteroidin Dünya’yla çarpışarak bilim insanlarını şaşırtabileceğini iddia etti.

Büyük bir asteroidin gezegenimize çarpma olasılığı ne kadar?

NASA, gezegenimize yakın bir noktada bulunan gök cisimlerini tespit etmede %90 oranında bir başarıya sahip. Bu da demek oluyor ki %10 oranında bir hata payı mevcut. Bu nedenle tehlikeli büyüklükteki bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını tartışmak yersiz olmayabilir.

Büyük bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı, aslında bir hayli düşük. NASA, her yıl gezegenimize kısmi zarar verebilecek bir gök taşının 300 binde 1 ihtimalle Dünya’ya çarpabileceğini düşünüyor. İhtimal ne kadar düşük olsa da çarpışma olayı imkânsız değil.

2013 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentine düşen 20 metre uzunluğa sahip bir gök taşı, çevredeki binaların camlarını paramparça etmiş, binden fazla insanın yaralanmasına neden olmuştu. Bu olayın gerçekleşeceği bilim insanları tarafından önceden tespit edilememişti. Bu da bir gök taşının bilim dünyasına yine sürpriz yaparak büyük bir faciaya neden olabileceğine dair korkuları hayli artırdı.

'Eninde sonunda çarpışma olacak'

Dave McKee adındaki bir uzman, Bennu ve Apothis gibi bilinen asteroidlerden değil, henüz tespit edilememiş bir cisimden korkulması gerektiğini söyledi. Chelyabinsk’e düşen gök taşının Dünya’ya çarpmadan önce tespit edilememiş olmasını hatırlatan McKee, Quora sitesinde yaptığı açıklamada belirlenememiş bir cismin Dünya’ya çarpma olasılığının belirlenmiş bir cismin Dünya’ya çarpma olasılığından daha yüksek olduğunu ifade etti.

NASA destekli Catalina Sky Survey projesinde yer alan araştırmacı Greg Leonard, “Bir asteroidin Dünya’ya çarpması nedeniyle ölme ihtimalimin, bir yıldırım çarpması nedeniyle ölme ihtimalimden daha düşük olduğunu biliyorum” açıklamasında bulundu ve ekledi: “Ancak bir şey yapmazsak eninde sonunda kesinlikle bir asteroidin Dünya’ya çarpacağını da biliyorum. Bu yüzden bir şeyler yapma gereği hissediyorum.”

NASA, gök cisimlerinin oluşturduğu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş, 2018 yılında OSIRIS-Rex adındaki uzay aracıyla iniş gerçekleştirdiği Bennu adlı asteroidi araştırıyor.