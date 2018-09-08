Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Torrent sitelerinde en çok indirilenlerin başında bildiğiniz gibi filmler var. Biz de bu hafta en çok indirilen 10 filmi sizin için listeledik.

Telif hakkı olan bir ürünü izinsiz kopyalamanın ve dağıtmanın hukuki anlamda son derece ağır cezaları olsa da tüm dünyada milyonlarca internet kullanıcısı; film ve oyun gibi pek çok içeriği bu siteler üzerinden ücretsiz olarak indiriyor ve aslında bir bakıma 'suç' işliyor. Fakat dünya genelinde bu konuya ne yazık ki geçerli bir önlem alınabilmiş değil.

Bu durum da beraberinde milyonlarca kez indirilen filmleri ve oyunları getiriyor. Her ne kadar yasal bir durum olmasa da filmlerin indirilme sayıları aynı zamanda bir tür 'tercih' sebebi çünkü kullanıcılar söz konusu film olduğunda, diğer kullanıcıların yorumlarını ve tercihlerini de gözetebiliyor. Biz de bu sebeple sizler için geçtiğimiz hafta torrent üzerinden en çok indirilen filmleri derledik.

Film çekmek, hikaye yazımından dekor oluşturulmasına; çekiminden kurgusuna büyük bir ekibin aylarca süren emeklerini içinde barındırıyor. Bu sebeple, emek hırsızlığının önüne geçmek adına konulan kurallara uyarak, filmleri yasal yollar ile sinemada ya da DVD ve Blu-ray olarak satın alıp izlemenizi tavsiye ediyoruz.