Sinema ve Televizyonlar şovlarına dair en prestijli puanlama sistemine sahip olan IMDb'nin çoğu kişi tarafından keşfedilmemiş, Spotify'a taş çıkaran 5 faydalı hizmetini sizler için listeledik.

Birçok internet kullanıcısı için IMDb, izlemeyi düşündüğümüz bir filmin derecelendirmesini görmek, film hakkında bir fikir ya da değerlendirme sahibi olmak için kullandığımız bir siteden ibaret. Aslına bakarsanız IMDb bundan çok daha fazlasını içinde barındırıyor; gelin fazla bilinmeyen 5 özelliğiyle IMDb'ye yakından bakalım...

İçerik Danışmanlığı Kılavuzu

IMDb’de yer alan filmlerin hemen hemen hepsi bir sertifikaya sahiptir; bu sertifika yardımı ile filmlerin hangi yaş kitlesine uygun olduğu ve filmin türüne dair bilgilere ulaşmak bildiğiniz üzere mümkün. Söz konusu özellikle çocuklara yönelik bir film olduğunda bu sertifika bilgileri tahmin ettiğinizden de derin bir bilgi kaynağına dönüşüyor. IMDb’de çocuklara yönelik herhangi bir çizgi film ya da filmin sayfasını ziyaret ettiğinizde “Ebeveyn Rehberi” bölümüne girerek film hakkında derinlemesine bir bilgi havuzuna ulaşmak mümkün.

Yakında Vizyona Girecekler

Vizyona girecek filmlere dair bulup bulabildiğiniz en güvenilir ve en geniş skalada bilgi kaynaklarından biri olan IMDb’nin söz konusu özelliğini kullanan sinemaseverlerin sayısı bir hayli az. Filmlerin çıkış tarihine dair bilgilerin yanında, yayınlanan tüm teaser ve fragmanlara da anında ulaşabileceğinizi hatırlatmak gerekiyor.

İzleme Listesi

Ücretsiz bir IMDb hesabı açarak ulaşabileceğiniz bu özellikle ile izlediğiniz ya da izlemeyi planladığınız filmlerin bir listesini oluşturabilir, tercih ederseniz arkadaşlarınızla da bu listeyi paylaşabilirsiniz.

En İyiler ve Kullanıcı Listeleri

İzleyecek yeni bir şeyler aradığınızda kesinlikle IMDb’yi ziyaret etmelisiniz.Yalnızca sinema alanında değil Tv şovları aşamasında da “En İyiler” listesi bulunan sitede, ayrıca kullanıcı listelerini ve beğenilerini de inceleyerek hoşlanacağınız bir içeriği keşfetmek oldukça kolay.

Kamera Arkası, Çekim Hataları ve Röportajlar

Birçok sinemasever için hoşlandıkları filmlerin kamera arkası görüntülerini ve çekim hatalarını izlemek neredeyse filmin aslını izlemek kadar keyifli. IMDb kamera arkasına yönelik hizmetleri çerçevesinde birçok filme dair eğlenceli içerikleri ve röportajları sizlere sunuyor.