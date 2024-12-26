Apple'ın yeni ürünlerini piyasaya sürmeden gerçekleştirdiği strateji nedeniyle şirket bazı modellerinin satışlarını durduruyor.

Apple geçmişten bugüne yeni modellerini piyasaya sürmeden önce eski modellerin satış stratejilerinde değişikliğe gidiyor ve görünüşe göre şirket iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE 3'ün üretimlerini ve satışını durdurmaya başlıyor.

Bu durum ilk olarak Fransa'da fark edildi. Fransa’daki Apple Store’larda iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE 3 şu anda mağazadan teslim alınamıyor. Bahsi geçen telefonlar hâlâ çevrim içi olarak sipariş edilebiliyor olsalar da mağazadan fiziksel olarak temin edilmesi mümkün değil.

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE 3 son kez satışta olabilir

Consomac'ın haberine göre Apple, 28 Aralık tarihinde fiziksel olarak satışlarına devam edecek ancak yeni yılla birlikte bahsi geçen telefonların satışlarını kalıcı olarak durduracak.

Şirket, bu değişikliğin nedenine dair resmî bir açıklama yapmamış olsa da Avrupa Birliği'nin elektronik cihazlarda USB-C şarj portu zorunluluğuna uyum sağlama çabalarının da bu kararda etkili olabileceği düşünülüyor.

Eski modellerin Lightning şarj portunu kullanması, Avrupa Birliği düzenlemeleriyle sorun yaratıyor. Diğer bir olasılık ise eski modellerin satıştan kaldırılmasıyla stokların azaltılması ve yeni ürünlere yer açılması. Apple'ın 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone SE 4 için bu hazırlığı yaptığı öne sürülüyor.

Şimdilik detaylar bunlarla sınırlı ancak gelecek günlerde durumun netlik kazanması muhtemel.