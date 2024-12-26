Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Apple’ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı su geçirmez bir gerçek. Şirket katlanabilir telefonların yaygınlaştığı günden bu yana bu formülü alıştığımız iPhone'lara nasıl uygulayacağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün ise şirketin çalışmalarına dair yeni bir rapor ortaya çıktı. Gelen raporlara göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u, teknoloji açısından piyasadaki mevcut tüm katlanabilir telefonlardan üstün olacak ve şirket bu modeli için iddialı bir satış stratejisi planlıyor. Aktarılan detaylara göre Apple'ın katlanabilir iPhone'u için yıllık 15-20 milyon adet üretim hedefiyle bulunuyor ki bu rakam oldukça iddialı.

Katlanabilir iPhone'un ekranlarını Samsung üretecek

Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde Samsung Display tarafından sağlanan ekranlar kullanılacak. LG Display normal şartlarda iPhone'lar için Apple ile çalışsa da katlanabilir iPhone'un üretim sürecinde yer almayacak. Bunun temel nedeni ise Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisindeki deneyimi ve Apple ile olan anlaşması.

Katlanabilir iPhone'un ön tasarımının ise Galaxy Fold modellerine benzemesi bekleniyor. Bunun da Samsung Display'ın sağlayacağı ekranlar ve yapılan anlaşma ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Katlanabilir iPhone rakiplerinden nasıl sıyrılacak?

Gelecek olan katlanabilir iPhone’un mevcut katlanabilir telefonları geride bırakacağına dair iddialar özellikle iki temel faktöre dayanıyor:

Daha sağlam ve kırılması zor bir ekran teknolojisi kullanılacak olması

Katlanma noktasında daha az belirgin bir kırışıklık sağlayacak olması

Yine de hedeflerin bu yönde olması Apple'ın beklentileri karşılayabileceğinin garantisini sunmuyor. Özellikle Apple Vision Pro örneğinde olduğu gibi şirket daha önce yeni atılım yaptığı bir alanda beklentilerin altında kalmıştı.

Apple'ın katlanabilir iPhone modeliyle sektöre yön mü vereceğini yoksa beklentilerin altında mı kalacağını öğrenmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek.