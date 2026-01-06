Tümü Webekno
Uygun Fiyatlı Laptoplara Çağ Atlatacak İşlemci Snapdragon X2 Plus Duyuruldu

Qualcomm, CES 2026 kapsamında yeni çıkacak laptoplarda göreceğimiz Snapdragon X2 Plus'ı duyurdu. İşlemci, daha uygun fiyatlı modellerde kullanılacak olmasına rağmen çok dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olarak nitelendirebileceğimiz Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen başlamış durumda. 9 Ocak gününe kadar devam edecek etkinlikte her alandan teknoloji şirketlerinin yepyeni ürünlerini ve teknolojilerini bizlerle buluşturduğunu göreceğiz.

Tabii ki bunlardan biri de mobil işlemciler konusunda en önde gelen firmalardan biri olan Qualcomm’du. Qualcomm, bir sunum gerçekleştirerek yepyeni duyurular yaptı. Duyurular arasında laptoplara güç verecek Snapdragon X2 Plus da yer alıyor.

Snapdragon X2 Plus neler sunuyor?

snap

Geçtiğimiz eylül ayında şirketin X2 Elite işlemcileri tanıttığını görmüştük. Yeni X2 Plus işlemci de bu seriye daha bütçe dostu bir versiyon olarak katılıyor. Yani Snapdragon X2 Plus çipinin daha uygun fiyatlı laptoplarda kullanılacak bir işlemci olacağını söyleyebiliriz. Buna rağmen hâlâ çok dikkat çekici özellikleri var. Çip, 2024’te duyurulan Snapdragon X Plus’ın halefi niteliğinde.

Snapdragon X2 Plus, üçüncü nesil Oryon CPU kullanıyor ve 80 TOPS NPU ile geliyor. 3 nm sürecinden geçerek üretilen işlemci, 10 çekirdekli ve 6 çekirdekli olmak üzere 2 versiyon ile gelecek. 10 çekirdekli versiyon toplam 34 MB önbelleğe ve maksimum 4 GHz çoklu iş parçacığı frekansına sahip. 6 çekirdekli versiyon ise adından da anlaşılacağı gibi altı CPU çekirdeğine, toplam 22 MB önbelleğe ve aynı maksimum 4 GHz frekansa sahip.

İki model de aynı X2-45 GPU'yu paylaşıyor, ancak 10 çekirdekli versiyonda bu GPU 1,7 GHz'e kadar çıkabiliyor. 6 çekirdekli ise 900 MHz ile yetinmek zorunda. Her ikisi de LPDDR5X RAM'i destekliyor ve Qualcomm'un dizüstü bilgisayarlarda en hızlısı olduğunu söylediği 80 TOPS'luk aynı NPU'ya sahip. Bu yapay zekâ özellikleri konusunda iyileştirilmiş performans sunabileceği anlamına geliyor. Ayrıca pil ömrünü birden fazla güne yayması sağlayan özeliklere de sahip olduğu aktarılmış.

Karşılaştırma yapacak olursak X2 Plus modeli, X Plus’a göre tek çekirdek CPU performansında %35’e kadar, çoklu çekirdekte %17’ye kadar daha hızlı. GPU performansında ise** %39’a varan iyileştirme** var. Yapay zekâ performansını içeren NPU performansında ise** %78’lik inanılmaz bir gelişme** görüyoruz. Yani her anlamda çok daha iyi bir işlemci. Bunlar dışında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, isteğe bağlı 5G ve 128 GB RAM desteği de bulunuyor. X2 Plus işlemcili laptopların haziran sonuna kadar gelmesinin beklendiğini belirtelim.

