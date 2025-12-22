Tümü Webekno
Bu Otomobilde GTA 6 Bile Oynayabileceksiniz (Arka Koltuklarınız PS Cafe Olacak)

Sony ve Honda'nın ortak girişimi Sony Honda Mobility'nin AFEELA ile ortak geliştirdiği yeni otomobilde PS Remote Play bulunacak. Böylelikle GTA 6 başta olmak üzere sayısız PS oyununu otomobilden oynayabileceksiniz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony ve Honda’nın ortak girişimi Sony Honda Mobility, geleceğin otomobili AFEELA ile otomotiv dünyasında ses getirecek bir yeniliği duyurdu. AFEELA, dünyada ilk kez PS Remote Play’i araç içi eğlence sistemiyle entegre eden otomobil olacak.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, evlerinde bulunan PlayStation 5 veya PlayStation 4 konsollarına uzaktan bağlanarak oyunlarını doğrudan otomobilin ekranında oynayabilecek. Yani park hâlindeyken, şarj molasında ya da yolculuk sırasında yolcular için araç içi eğlence bambaşka bir seviyeye taşınacak.

Otomobilde GTA 6 ve dahasını oynayabileceksiniz

2

AFEELA’nın gelişmiş araç içi multimedya (IVI) sistemi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve premium ses sistemiyle PlayStation deneyimi de en az eviniz kadar eşsiz olacak. Teorik olarak, internet bağlantısı olduğu sürece GTA 6 başta olmak üzere en yeni ve iddialı oyunları bile bu otomobilin içinde oynamak mümkün olacak.

Sony Honda Mobility CEO’su Izumi Kawanishi, bu entegrasyonun AFEELA’nın vizyonunu yansıttığını belirterek, “Seyahat alanını duygusal ve etkileyici bir deneyime dönüştürüyoruz. Müşterilerin yolculuk deneyimini şimdiye kadar görülmemiş bir eğlence seviyesine çıkarıyoruz.” dedi.

Peki siz GTA 6 çıktığında ilk nerede oynamayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

