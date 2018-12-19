Photoshop veya benzeri uygulamalar hakkında teknik bilgiye sahip olmayanların çok işine yarayabilecek, işlevsel bir siteye göz atıyoruz.

Özellikle grafik tasarım gerektiren bir işle uğraşıyorsanız, sizin için zaman oldukça önemlidir. Remove.bg isimli web sitesi, hem profesyoneller hem de amatörler için oldukça vakit kazandıracak mükemmel bir hizmet sunuyor.

Siteye herhangi bir şekilde üye olmanız veya ücret ödemeniz istenmiyor. Tek yapmanız gereken buraya tıklamak, fotoğrafınızı seçmek ve sadece 3 saniye süreyle beklemek. Daha sonrasında neredeyse kusursuz bir iş çıkaran Remove.Bg, kullandığı açık kaynak algoritmalarla birlikte .png formatındaki, arka planı transparan imaj dosyasını indirmenize izin veriyor.

Yukarıdan göreceğiniz örneklerde olduğu gibi site, özellikle çözünürlüğü iyi olan resim dosyalarında oldukça profesyonel işler çıkarıyor. Siz de deneyimlerinizi ve ne kadar başarılı olduğunuzu yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.