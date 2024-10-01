Android ve iOS'te en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları hangileri? Gelin fotoğrafları çok hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemenizi sağlayan bu uygulamalara birlikte göz atalım.

Artık hepimiz, beğenmediğimiz unsurlara sahip fotoğrafları telefonumuzdan hızlıca düzenleyebiliyoruz. Tabii ki bunu yapmak için de farklı türden görsel düzenleme uygulamaları sunuluyor. Her bir uygulamanın kendine göre avantajları olabiliyor.

Biz de bu içeriğimizde en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından bazılarına göz atacağız. Aşağıdaki uygulamalar, hem iOS hem de Android işletim sistemlerinden ulaşılabilirler.

Adobe Photoshop Express

Fotoğraf düzenleme deyince akla gelen ilk uygulama şüphesiz Photoshop. Ücretsiz bir şekilde sunulan Photoshop Express ile fotoğraf düzenleme konusunda aklınıza gelecek her işlevi gerçekleştirebilirsiniz. Hem kolay kullanımı hem de çeşitli özellikleriyle kesinlikle bu konuda en öne çıkan uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Google Fotoğraflar

Tabii ki Google'ın kendi hizmeti olan Fotoğraflar'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Yedeklemeden düzenlemeye kadar birçok işlev yerine getirilebliyor. Üstelik fotoğraf düzenlemede tamamen ücretsiz bir şekilde arka planı kaldırma gibi yapay zekâ özelliklerinden de yararlanabiliyorsunuz.

VSCO

Bu konuda en popüler uygulamalardan biri de VSCO. Hem fotoğrafları düzenleyip kendine has filtreler ekleyebiliyor hem de kendi hesabınızdan onları paylaşabiliyorsunuz. VSCO'nun ücretsiz bir şekilde kullanılabildiğini belirtelim. Ancak gelişmiş özelliklere erişmek için abone olmak gerekiyor.

Instasize

Instasize, fotoğraf düzenleme konusunda kullanıcılardan çok yüksek puan alan bir uygulama. Kolayca fotoğrafları düzenleyip boyutlarını belirleyebiliyorsunuz. Her şeyin bir arada olduğu bir uygulama dememiz mümkün. Ücretsiz kullanımda sınırlı özelliklere erişim sağlandığını ekleyelim. Sunduğu tüm şeylerden yararlanmak için abonelik gerekiyor.

Adobe Lightroom

Adobe'nin fotoğraf düzenleme konusunda mobilde sunduğu bir diğer uygulama ise Lightroom. Özellikle fotoğrafçılık ile uğraşanların seveceği bu uygulama, yapay zekâ da dahil birçok düzenleme özelliğine sahip. Yerleşik kamera özelliğiyle de direkt uygulama içinden fotoğraf çekip düzenleme yapabiliyorsunuz. Ücretsiz bir versiyonu var ancak tüm özellikler için Premium abonelik gerekli.

Pixlr

Pixlr, bir ara "en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması" olarak nitelendiriliyordu. Geçtiğimiz senelerde maalesef sınırsız kaydetme hakkını kaldırmış, 3 taneden fazla görsel indirmek için abonelik istemeye başlamıştı. Ancak hâlâ alanında en iyilerden diyebiliriz. Ücretsiz versiyonunda Photoshop'ta bulabileceğiniz tüm özelliklere benzer şeylere Pixlr'dan da erişebilirsiniz. Aynı zamanda kullanımı da çok kolay.