OnePlus 8 Serisiyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

OnePlus, ilk telefonu OnePlus One’ı 2014 yılında piyasaya sürdüğünde, o zaman için çok etkileyici bir ürün oldu. Orijinal “amiral gemisi katili,” sadece Android akıllı telefonlar için şimdiye kadarki en iyi yıllardan birinde dikkat çekmeyi başarmakla kalmadı, aynı zamanda şirketin “Never Settle” felsefesini kullanıcılarının zihninde de markalaştırdı; insanlara, fiyat uğruna daha az kaliteye razı olmaları gerekmediğini hatırlattı.

OnePlus, ilk çıkardığı telefonlarında belirli ödünler vermesiyle biliniyordu. Örneğin, OnePlus One'da o sırada HTC One M8 ve Xiaomi Mi Note gibi telefonların sunduğu genişletilebilir depolama veya Quick Charge 2 desteği yoktu. Daha sonra, OnePlus 2 ve OnePlus X, Android Pay (şimdi Google Pay) ABD'de ana akım haline gelmeye başladığında NFC'yi kaçırdı.

2020'ye gelindiğinde OnePlus kendini tamamen farklı bir pazarda buldu. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi, Samsung ve Apple marka telefonlarla rekabet etmeye başladı. Örneğin, OnePlus 7 Pro ve 7T Pro'yu ele alalım. Cihazlar, geçen yılın en iyi telefonlarındandı ancak suya dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi amiral gemisi düzeyinde beklenen özelliklerden yoksundu. Cihazın kameraları da Google, Samsung ve Huawei'nin sunduklarının dengi değildi. Ayrıca, Android 10 sürümünün yol açtığı sorunlar da telefonda boy gösterdi.

OnePlus 8 and 8 Pro hakkında söylentiler:

Hong Kong merkezli şirket, bu sene içinde OnePlus 8 serisini, 15 Nisan'da duyurmaya hazırlanıyor. Hal böyleyken, son modellerde kullanıcıların bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Söylentilere göre, yeni cihazlar, sonunda bir IP derecesi ve kablosuz şarjla gelebilir. IP sertifikasyonu almanın pahalı olduğu ve bunun maliyetinin de kullanıcılara yansıtılacağı konuşuluyor. Bu arada, cihazlardaki kablosuz şarj ve kameraların da önemli ölçüde iyileştirildiği belirtiliyor.

İddialara göre OnePlus 8 Pro, 6,65 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak ve yenileme hızı ise 120 Hz olacak. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 865’ten faydalanacak olan cihaz GPU tarafında ise Adreno 650 kullanacak. Telefonun arka tarafında dört kamera ToF sensörü bulunacak. 4.500 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan cihaz, 10 V 5 A ultra hızlı şarjı destekleyecek ve cihazda 30 W kablosuz hızlı şarj özelliği de yer alacak.