Realme Narzo 10'un 48 MP'lik Kamerayla Geleceği Duyuruldu

Piyasadaki birçok Çinli akıllı telefon üreticisinden bir tanesi olan Realme, Narzo serisini Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun çıkmasına çok az bir süre kala ise telefonun kamerasına dair bazı özellikler ortaya çıktı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, Narzo serisi adını verdiği akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde Hindistan’da çıkaracak. Ayrıca şirket, bu seriye ait iki telefonunun ismini de onayladı: Narzo 10 ve Narzo 10A.

Çinli şirket, modellerin isimlerinin yanı sıra Narzo 10 adını verdiği modelin, tıpkı Realme 6i gibi 48 MP’lik ana kamera başta olmak üzere dört kamera kurulumuna sahip olacağını da açıkladı. Telefona ait bu bilgiler, şirketin resmi Twitter hesabından paylaştığı posterle duyuruldu.

Realme Narzo 10 ve Narzo 10A

Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda Narzo 10A’nın üç kameraya sahip olacağını duyurmuştu. Ayrıca buna ek olarak her iki modelin de 5.000 mAh değerinde batarya ve hızlı şarj desteğiyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Realme Narzo 10, 48 MP’lik kameraya sahip olacak. Ayrıca 91mobiles da yer alan habere göre cihaz, Realme 6i’nin yeniden markalandırılmış hali olacak. Narzo 10’un RAM ve dâhili depolama varyantları henüz net olarak belli değil ancak Realme 6i, 3 GB ya da 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dâhili depolamayla birlikte gelmişti. Bunlara ek olarak telefonun 6,5 inçlik damla çentlikli bir ekrana sahip olacağı ve 18 W hızlı şarj desteğinin telefonda yer alacağı konuşuluyor.

Telefonun fiyatıyla ilgili ortaya çıkan dedikodular, 15 bin Hindistan Rupisi yani 1299 TL’nin altında olacağı yönünde. Şirketin, Narzo serini Realme C serisi ile Realme 6 serisi arasında bir yere konumlandıracağı tahmin ediliyor ki bu da fiyatının 900 TL bandında olabileceği anlamına geliyor.