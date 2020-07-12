Bugatti’nin Apartman Dairesi Serinletebilen Kliması

Dünyaca ünlü süper otomobil firması Bugatti’nin motor gücü ve yol tutuşu gibi konularda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Otomobilin hemen her parçası ayrı bir mühendislik mucizesi olarak görünüyor.

1993 yılında otomobiller ilk defa klima teknolojisine kavuşmuş oldu. O dönemde lüks göstergesi olarak görülen klimalar bugün hemen her otomobil için standart olarak kabul ediliyor. Otomobiller bu süreçte gelişirken klimalar da onlara ayak uydurdu.

Her otomobilin parçaları kullanım alanına göre özel olarak yapılır. Şasi ya da koltuk gibi donanımları gözümüzle gördüğümüz için aralarındaki farkları net olarak anlayabiliyoruz. Klima gibi daha çok etkisini hissettiğimiz teknolojiler ise gözlerden uzak şekilde de olsa ciddi gelişim gösteriyor.

Bugatti kliması neden önemli?

Öncelikle arka planda yer alan bilgileri vermek gerekiyor. Bugatti klimalarını Lemke üretiyor. 2013 yılında kurulan firma 4 yıldır Bugatti’nin tedarikçileri arasında yer alıyor. Bugatti klimaları için gereken ince mühendisliği de bize firma açıklıyor.

Öncelikli olarak bir süper otomobil yapıyorsanız, insanlardan milyonlarca lira isteyeceksiniz demektir. Milyonlarca lira istediğiniz bir araca da çalıştığında uçak gürültüsü çıkaran ya da kendini zor serinleten bir klima koyamazsınız. Ayrıca klimanın hızlı bir şekilde çalışabilmesi gerekir.

Bir diğer nokta da aracın hızıdır. Bugatti araçlar çok etkileyici hızlara ulaşabiliyor. Bu araçlara göre geliştirilecek klima da biraz daha farklı oluyor. Saatte 250 kilometrenin üzerinde hızlara çıktığınızda araç kabinine yalnızca dışarıdan gelen havayı alabiliyor.

Bugatti’nin kliması olmazsa ne olur?

Öncelikli olarak Bugatti camları oldukça düzdür, standart 30 derecelik cam açılarının aksine bu otomobillerde camların açısı 21,5 derecedir. Bu da daha fazla güneş ışığının içeri girmesi anlamına gelir. Tercihiniz cam tavanlı bir modelse ısı daha da artar.

Böyle bir aracın içinde yüksek hızlarda ilerlerken uygun bir klimanız olmaması durumunda borcamda pişen tavukla aynı hisleri paylaşırsınız. Bu nedenle de aracın kliması 10 kW’a ulaşabilen soğutma kapasitesine sahip klima kompresörleri bulundurur. Bu klimalar 80 metrekarelik bir daireyi kendi başlarına soğutabilecek güce sahip.