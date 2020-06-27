Bugatti Divo ve Pur Sport, Nürburgring Pistinde Görüntülendi

Bugatti'nin Chiron ailesinin yeni 2021 model süper otomobilleri, Bugatti Chiron Divo ve Bugatti Chiron Pur Sport'un limitleri, Industry Pool etkinliği kapsamında Almanya'nın Nürburgring pistinde zorlandı.

Almanya'da bulunan ünlü Nürburgring pisti aslında F1 yarışları için tasarlansa da spor araba severlerin ve yeteneklerini pistlerde test etmek isteyenlerin uzun yıllardır favori pisti hâline gelmiş durumda. Almanya'da düzenlenen Industry Pool etkinliğinde Bugatti Chiron ailesinin iki yeni hiper üyesi Bugatti Chiron Divo ve Bugatti Chiron Pur Sport, otomobil ve motor sporları dünyasında sıkça 'Yeşil Cehennem' olarak da adlandırılan Nürburgring pistinde zorlu bir test sürüşüne tabi tutuldu.

Industry Pool etkinliği kapsamında Nürburgring pistinin çeşitli kısımlarında en üst limitlerinde test edilen araçların resmen gözünün yaşına bakılmamış diyebiliriz. Bu test edilen iki hiper otomobil Bugatti Chiron Divo ve Chiron Pur Sport'ta 16 silindirli motorlar ve 1.500 beygir gücü bulunuyor. Automotive Mike isimli bir YouTube kanalı tarafından kaydedilen bu testleri gelin hep beraber izleyelim.

Bugatti Chiron Pur Sport'un testi:

Bugatti Chiron Pur Sport, 8 litrelik ve 16 silindirli 1.500 beygir gücü üreten motoruyla tam bir pist canavarı olarak nitelendiriliyor. Klasik Chiron'a göre daha iyi bir aerodinamik performansı için yenilenen body kit'e sahip olan Chiron Pur Sport, ayrıca yeni 1,9 metrelik rüzgarlığıyla normal bir Chiron'dan daha kuvvetli bir yol tutuş performansı sergiliyor. Bu sene sonunda sahiplerine teslim edilmesi beklenen Bugatti Chiron Pur Sport'un fiyatıysa 3,3 milyon dolar civarlarında.

Bugatti Chiron Divo'un testi:

Bugatti Chiron'un sadece body kit'i yenilenmiş bir versiyonu olarak kabul edilen Bugatti Chiron Divo, yüksek hızdansa iyi yol tutuş performansı göstermesi için tasarlanmış bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Bugatti Chiron Divo, saatte en fazla 380 km hıza kadar yükselebiliyor. Bu iki hiper otomobildense 60 adet Chiron Bugatti Chiron Divo ve 40 adet Bugatti Chiron Pur Sport olmak üzere toplamda sadece 100 adet üretilecek.