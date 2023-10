Bu yeni seri, şubat ayında tanıtılan Collection One'ın devamı niteliğinde. O koleksiyonun fiyatlarını görünce de içiniz biraz acıyabilir.

Performanslı spor araçları ve diğer lüks ürünleriyle tanıdığımız Bugatti, az ve öz mantığıyla ilerleyerek hem gözümüzü hem de kulaklarımızı şenlendiren otomobiller üretiyor. ‘Zamansız’ şeklinde nitelendirebileceğimiz bu modellerin yanında scooter bile üreten şirketin, lüks yaşam tarzına hitap eden aksesuarlar ürettiği de biliniyor.

Daha önce Collection One isimli güneş gözlüğü koleksiyonu, geçtiğimiz şubat ayında gösterilmişti. Bugatti araçlarından ilham alarak tasarlanan bu serinin yenisi, yani Collection Two da ortaya çıktı. Tasarımlar hakkında tek bir şey söylemek zor. Zira modellerin her biri diğerinden farklı.

İlk modelde köşeli tasarımın ortasında bir detay yatıyor.

Güneş gözlüğü kısmını aşağı indirdiğinizde, üzerinde Bugatti logosu olan bir ızgara tasarımı tam burnunuzun üstüne yerleşiyor. Yani Bugatti marka gözlük aldığınızı karşıdaki anında fark edebilir. “E benim yanımdakiler nasıl görecek” diyerek endişelenmeyin. Oradan bakıldığında da gözlüğünüzün Bugatti olduğu belli olsun diye EB logoları her iki tarafta da yer alıyor.

Bunun haricinde iki adet altın çerçeveli seçenek de var. Bunların birinde yine daha köşeli bir tasarım görürken diğerinde yuvarlak camlar görüyoruz. Son olarak da bir tane daha az göze çarpacak cinsten köşeleri sivrileştirilmiş, bir tane de yuvarlak camlı sade 2 model bulunuyor. Bunlardan ilk gözlüğün iki yanına EB logosu işlenmiş. Diğerinde ise Bugatti yazısı dikkat çekiyor.

Collection One’a baktığımızda, gözlük modeline göre fiyatlar 1.295 ile 15.000 dolar arasındaydı. Bu yeni koleksiyonun nasıl fiyatlandırılacağını da göreceğiz. Sizce her yerinden Bugatti etiketi fırlayan bu gözlükler, söz konusu fiyatlara alınır mı?