Meta, bir kez daha Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği yeni nesil akıllı gözlüklerini duyurdu. Artık 2 modele sahip olan akıllı gözlükler, gelişmiş özelliklerle donatıldılar.

2021 yılında Facebook adıyla andığımız Meta, dünyaca ünlü gözlük şirketi Ray-Ban ile bir iş birliği yapmış ve "Ray-Ban Facebook Stories" isimli bir akıllı gözlük duyurmuştu. Birkaç yıldır satışta olan bu gözlük, şimdi yepyeni bir versiyon ile karşımızda. Artık "Wayfarer" ve "Headliner" olarak isimlendirilen iki farklı versiyona sahip olan gözlük, en az birinci nesli kadar ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Meta ile Ray-Ban'in ortak çalışmasıyla geliştirilen akıllı gözlük, tüketiciye neler sunuyor?

Meta ile Ray-Ban'in yeni nesil akıllı gözlükleri, eskiden sundukları tüm özelliklere, daha gelişmiş hâllerde sahipler. Ayrıca bazı yeni özellikler de mevcut. Ve iki farklı tasarım, tüketiciler için de yeni bir alternatif oluşmasını sağladı.

Karşınızda Wayfarer

Wayfarer isimli model, köşeli hatlara sahip olan bir tasarıma sahip. Headliner isimli versiyon ise biraz daha oval. İki model arasında görünümden başka hiçbir farklılık yok. Ancak bu gözlükler piyasaya sürüldüğünde, bir eşine daha rastlamak çok zor olacak gibi görünüyor. Zira yapılan iş birliği kapsamında akıllı gözlükler için 150'den fazla renk seçeneği oluşturuldu. Böylelikle her tüketici, kendi tarzına uyan bir model bulabilecek.

Headliner ise böyle görünüyor

Meta ile Ray-Ban'in yeni nesil akıllı gözlükleri, teknik anlamda çok ciddi iyileştirmelerle karşımıza çıktılar. Bu bağlamda; bu gözlüklerde artık daha iyi ses kalitesi sunan hoparlör ve mikrofonlar bulunuyor. İş öyle bir noktaya geldi ki Meta, akıllı gözlüğünde 5 adet mikrofon kullandı.

Yeni nesil akıllı gözlüklerde 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. Kullanıcılar, geçmişte olduğu yeni nesil gözlüklerde de video çekimleri yapabilecekler. Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen1 platformunu kullanan gözlük, IPX4 sertifikası ile de suya karşı dayanıklı hâle getirildi. Gözlük camında da iyileştirme yapan ekip, Facebook ve Instagram'da yapılacak canlı yayınlardaki etkileşimi artırdı. Akıllı gözlüğü takan kullanıcı, canlı yayın sırasında gelen yorumların ön izlemesini görebilecek. Bu arada; Meta'nın yeni nesil akıllı gözlüklerinin eskisinden daha hafif olduğunu söyleyelim.

Meta'nın yeni nesil akıllı gözlükleri, özel bir kutuyla birlikte gelecek. Kullanıcılar, bu kutu aracılığıyla gözlüğü şarj edecekler. Meta'nın açıklamasına göre gözlüğün kullanım süresi, kutu da tam şarjdayken 36 saate kadar olacak.

Meta, yeni gözlüklerinin 17 Ekim itibarıyla satın alınabileceğini duyurdu. Bu gözlüklerden birine sahip olmak isteyen kullanıcının 299 dolarlık ödeme yapmayı kabul etmesi gerekecek.

Meta'nın birinci nesil akıllı gözlüğü için hazırladığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: