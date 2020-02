Evrende Yaşanan En Büyük Patlamanın Fotoğrafı Çekildi

Bilim insanları evrende bugüne kadar yaşanan en büyük patlamanın fotoğrafını çekmeyi başardı. Evrenin mucizelerle dolu olduğunu söyleyen bilim insanları, patlama anının muazzam göründüğünü ve çok etkileyici olduğunu ifade etti. Dünya’dan yaklaşık olarak 390 milyon ışık yılı uzaklığında yaşanan bu patlama sonucu evrene büyük bir enerji yaydı.

Bilim insanları, insanlığa evrende bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir patlamanın keşfini haber verdi. Uluslararası araştırma ekibi, Dünya'dan yaklaşık 390 milyon ışık yılı uzaklığında olan patlamanın detaylarını açıkladı. Yaşanan bu patlama, daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir enerjinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi Curtin Üniversitesi’nden Prof Melanie Johnston Hollitt, “Daha önce galaksilerin merkezlerinde patlamalar gördük ancak bu patlama bugüne kadar gördüklerimizin en büyüğüydü” dedi. Neden bu kadar büyük bir patlamanın yaşandığına dair bir fikri olmayan araştırma ekibi patlamanın çok yavaş olduğunu ifade etti. Hollit patlamanın yavaş çekimde sanki yüz milyonlarca yıl boyunca gerçekleşiyormuş gibi hissettirdiğini söyledi.

Çalışmanın baş yazarı, ABD'deki Deniz araştırma Laboratuvarı'ndan Dr Simona Giacintucci, yaşanan bu büyük patlamayı, 1980 yılında volkanik patlama sonucu dağın tamamen yerinden oynadığı St. Helen Dağı’yla karşılaştırdı. İki patlamanın da kendi alanlarında en büyüğünü olduğunu söyledi.

Hollit, evrenin çok muazzam olduğunu ifade ederken yaşanan patlama sonrası ortaya çıkan boşluğun üst süte 15 adet Samanyolu’na ev sahipliği edebilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Araştırma ekibi bu kadar büyük bir patlamanın sebebini enerji dolmasına bağlarken daha sonra bu fikri reddetti. Hollitt yaşadığımız bu evrenin “garip bir yer” olduğunu ve her an her şeyin olabileceğini söyledi.