Güney Kore ve Japonya, Uzaya İki Yeni Uydu Fırlatacak

Güney Kore ve Japonya'ya ait iki uydu, Ariane 5 roketi tarafından uzaya gönderilecek. Arianespace tarafından yapılan Ariane 5'in Türkiye saatiyle 01:18'de başlayacak fırlatılışı canlı izlenebilecek.

Ariane 5 roketi, bu gece Türkiye saatiyle 01.18'de Güney Kore ve Japonya'ya ait iki uyduyu uzaya taşıyacak. Arianespace tarafından yapılan roket Fransız Guyanası'nda Kourou yakınlarındaki Guiana Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. 58 dakikalık fırlatma süreci canlı da izlenebilecek.

Space.com ve YouTube'dan izlenebilecek canlı yayının, fırlatmadan 15 dakika önce başlaması bekleniyor. Ariane 5 roketinin en üstünde yörüngeye fırlatılacak uydu JCSAT-17 olacak. JCSAT-17'nin Japonya ve civarındaki bölgelerde yaşayan kullanıcılara esnek, yüksek bant aralığında iletişim imkânları sunacak bir iletişim uydusu olacağı açıklandı. Uydu, Tokyo merkezli Sky Perfect JSAT operatörüne ait.

Ariane 5 roketinin fırlatılışını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Diğer uyduysa GEO-Kompsat-2B. Bu uydu, hava tahmini yapanlar ve diğer bilim insanları için gezegenimizin okyanuslarını ve diğer çevresel faktörlerini gözlemleyerek veri sağlayacak. Kore Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından kullanılacak olan uydu, 2018 yılında uzaya gönderilen GEO-Kompsat-2A ile uyumlu çalışacak.

Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı, yeni roketler üzerinde de çalışıyor. Ariane 6 ve Vega C roketlerinin bu yıl içerisinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.