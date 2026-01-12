1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil Buick Electra E7 Duyuruldu: İşte Özellikleri!

Buick, fişli hibrit yapıdaki yeni crossover modeli Electra E7'yi duyurdu. Aşırı verimli hibrit motoruyla mest eden otomobil, yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Peki Buick Electra E7 neler sunuyor? İşte detaylar...

ABD'li otomobil üreticisi Buick, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte "Electra E7" olarak isimlendirdiği yeni otomobilini duyurdu. Bir crossover olarak karşımıza çıkan Buick Electra E7, en çok da sahip olduğu hibrit motorun verimliliği ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Buick Electra E7, oldukça modern bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; crossover'ın ön kısmında büyük oranda kapalı bir ızgara, C harfi şeklinde aydınlatmalar ve alt tampondaki yardımcı aydınlatmalar dikkatimizi çekiyor. Yarı gövdeye gömülü kapı kolları ile arka kısımdaki ışık barı da otomobile oldukça şık bir hava katmış durumda.

Karşınızda Buick Electra E7

Buick'in yeni crossover modelinde 1.5 litrelik turbo benzinli motorla karşılaşıyoruz. Bu motor, yaklaşık 210 HP gücündeki elektrik motoru ile kombine edildi. Fişli hibrit yapıdaki otomobil, sadece elektrik motoru devredeyken 210 kilometreye kadar menzil sunacak. Aracın tam dolu durumda yapabileceği menzil ise 1.600 kilometreye ulaşıyor.

Buick Electra E7'nin iç tasarımını da aktarmak isterdik ancak şirket, bu konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Yılın sonlarına doğru düzenlenecek bir etkinlikte hem iç tasarıma ilişkin detaylar hem de hibrit crossover'ın fiyatını öğrenmiş olacağız.