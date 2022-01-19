Bulgarlardan Türkiye Yasağı Öncesi Son Ucuz Alışveriş Seferi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'ye ilişkin kırmızı liste kararı bugün yürürlüğe girecekken, Bulgar vatandaşlar son kez ucuz bir alışveriş turuna çıktı. Bulgarlar, yasak nedeniyle alışveriş için bir süre Türkiye'ye gelemeyeceklerinden üzüntü duyarken, aynı üzüntü esnafta da mevcuttu.

Türk Lirası’nın büyük bir değer kaybı yaşamasıyla özellikle Avrupa sınırındaki Bulgaristan vatandaşları, sınır il Edirne’ye akın ederek kendi ülkelerinden kat kat daha ucuza alışveriş yapıp ülkelerine geri dönmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararsa bu alışveriş yolculuğunu sınırlandıracak bir karardı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de olduğu 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı. Böylelikle Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye olan girişler, istisnası olan kişiler haricinde durdurulacaktı. Önümüzdeki saatlerde geçerli olacak bu önlem öncesindeyse Bulgar vatandaşlar, Türkiye’den kendileri için bir süreliğine son olacak ucuz alışverişlerini yapmak için Edirne’ye akın etti.

Bulgar vatandaşların Türkiye'deki ucuza alışveriş yarışından görüntüler

Yiyecekten temizlik malzemesine her türlü ürünü toplayan Bulgarlar, Türkiye’ye geldikleri otomobillerinin ya da tur otobüslerinin bagajlarını doldurarak yeniden ülkelerine döndü. Bazı Bulgar vatandaşlarsa ülkelerinin aldıkları karar nedeniyle 3 ay Türkiye’ye gelemeyeceklerini, bu nedenle de üzgün olduklarını açıkladı.

Bulgar vatandaşların Türkiye'den Bulgaristan'a geçişte istisna kapsamındayken alışverişe gelen Bulgarların çoğunluğu, PCR testinin maliyeti nedeniyle bir süre Türkiye'ye girmekten uzak duracak.

Öte yandan Bulgaristan’ın kararını Edirne esnafı da üzüntüyle karşıladı… Müşterilerinin %99’unu Bulgaristan vatandaşının oluşturduğunu söyleyen esnaflardan bazıları, haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin elinde kalacağını ve mağdur olduklarını dile getirdi. Bulgar vatandaşların Türkiye’ye olan ‘son alışveriş’ serüveniyse şu şekilde görüntüler ortaya koydu:

Bulgaristan vatandaşları, oturma izni olanlar, AB ülkelerinden gelen AB vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Bakanlık tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrenciler, Türkiye'den Bulgaristan'a aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz ederek giriş yapabilecekler.