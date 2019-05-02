Renkleri Ne Kadar İyi Görebildiğinizi Ortaya Çıkaran Test

Herkes renkleri aynı derecede iyi seçemiyor. Bazı insanlar renk tonları konusunda daha keskin gözlere sahip. Bu test, renkleri nasıl algıladığınızı gösteriyor.

İnsanların her dönemde aynı renkleri göremediği biliniyor. Örneğin eski eserlerde gökyüzü ve deniz yeşil olarak tasvir edilir ancak bunun sebebi o dönemde mavi rengin pek de bilinmemesi, daha doğrusu algılanamaması. Ayrıca bir başka merak edilen konu da herkesin aynı rengi görüp görmediği. Şahsen kız arkadaşlarımla aynı renkleri görmediğime ben eminim, seçebildiğim renk sayısı dokuz falan. Fuşya kimdir, vişne çürüğü ile bordonun farkı nedir bakıp da anlamakta zorlanıyorum.

Renkler konusu oldukça tartışmalı bir konu. Bir dönem internet bir elbisenin rengi konusunda adeta ikiye bölünmüştü (beyaz-sarı vs mavi-siyah). Bazı insanlar kanarya sarısı, limon sarısı, şampanya sarısı gibi renkleri ayırt edebilirken bazı insanlar ayıramıyor (Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kullandıkları sarı renkler aynı mı? Bence evet ama gerçek farklı olabilir).

İnsanların gözünde bulunan renk reseptörleri ve koniler, renk algısında ne kadar iyi olduğunuzu da belirliyor. Oturup gözlerimizdeki konileri sayamayacağımıza göre işi bir teste bırakmak en mantıklısı. Aşağıdaki görsel de tam olarak bu işe yarıyor.

Nöro-pazarlama uzmanı Diana Derval, yayınladığı bu testle insanların gözünde kaç koni olduğuna dair kabataslak bir fikre sahip olabileceğimizi söylüyor.

Bazı uzmanlar bu testin bilgisayar, iPad ve iPhone ekranında yapılmaması gerektiğini söylüyor. Renk algısı konusunda yapılan çalışmalar için özel ve pahalı monitörler kullanıldığını göz önüne alırsak haklı olmaları çok yüksek ihtimal. Test sonuçları ise şöyle hesaplanıyor:

20’den az renk görüyorsanız: Derval, 20’den az renk görüyorsanız dikromat olduğunuzu söylüyor. Yani gözünüzde iki farklı renk konisi var ve sadece bu renkleri görüyorsunuz. Toplumun %25’i bu kategoriye giriyor. Bu kişiler genelde beyaz, bej ve mavi giyiyor.

20-32 arası sayıda renk görüyorsanız: Trikromatsınız. Bu da gözünüzde üç renk koni var demek. Toplumun %50’si bu gruba giriyor ve geniş bir renk segmentinin tadını çıkarabiliyorlar.

33-39 arası sayıda renk görebiliyorsanız: Bir tetrakromatsınız. Bu kişilerin gözünde dört farklı renk konisi bulunuyor. Derval bu kişilerin sarı renkten rahatsız olduklarını söylüyor. Bu kişiler, toplumun %25’ini oluşturuyor.

40 veya daha fazla renk görenler: Ya yalan söylüyorsunuz ya da tarihe geçmek üzeresiniz.

Siz kaç renk görebildiniz? Hangi grupta yer alıyorsunuz? Sonuçları yorumlara yazabilirsiniz. (Ben 32 gördüm ama hala fuşyayı bilmiyorum.)