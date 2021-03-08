ABD merkezli fast-food restoranlar zinciri Burger King'in Twitter hesabından yaptığı 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şirketin kaş yapayım derken adeta göz çıkarttığı paylaşım tepki çekti.

8 Mart tarihi, dünyada her yıl 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve kadınların insan hakları temelinde hak, hukuk ve özgürlüğünü savunan bu özel gün, dünyanın pek çok farklı ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hatta birçok otorite ve şirketler, Kadınlar Günü için destek mesajları yayınlıyor.

Kadınlar Günü için destek mesajı yayınlayan bu şirketlerden biri de ünlü fast-food restoranları zinciri Burger King'di. Ancak şirket, Birleşik Krallık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda birtakım "kelime oyunlarına" yer verince sosyal medyanın tepkisini çekti. Burger King'in bu paylaşımı, en büyük rakiplerinden biri olan KFC'nin de diline düştü.

Burger King'in tepki toplayan 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımı:

Twitter hesabından ilk olarak "Kadınlar mutfağa aittir" yazılı bir paylaşımda bulunan Burger King, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şirket, daha sonrasında söz konusu mesajın endüstrideki kadın oranının azlığına dikkat çekmek için yapıldığını gösteren bir başka paylaşım daha yaptı ancak yine de tepkilerden kaçamadı.

Burger King, "Kadınlar mutfağa aittir" paylaşımının hemen ardından yaptığı ikinci paylaşımda "Tabii isterlerse. Yine de aşçıların yalnızca %20'si kadın. Kadın çalışanları, aşçılık kariyeri izleme fırsatıyla güçlendirerek restoran endüstrisindeki cinsiyet oranını değiştirme misyonundayız" ifadelerini kullandı.

Şirket, daha sonrasında kadın Burger King çalışanlarının mutfak hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı olacak yeni bir burs programı başlattıklarını duyurdu.

Burger King'e bir yanıt da belalısı KFC'den geldi:

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbiriyle atışan iki fast-food devi Burger King ve KFC, Burger King'in 8 Mart paylaşımının ardından tekrar karşı karşıya geldi. Burger King'in "Kadınlar mutfağa aittir" paylaşımına 'KFC Gaming' hesabından gelen yanıtta şu ifadeler yer alıyordu: "Bu gönderiyi silmek için en iyi zaman, paylaştıktan hemen sonrasıydı. İkinci en iyi zaman ise şimdi"

İki şirket arasında atışmalar bununla sınırlı kalmadı. KFC'nin bu paylaşımına yanıt veren Burger King ise sektördeki kadın çalışan azlığına dikkat çektikleri böyle bir tweeti neden silmeleri gerektiğini sordu ve bu konuda KFC ile hemfikirde olacaklarını düşündüklerini belirtti.

Burger King'in 8 Mart paylaşımına gelen tepkiler:

Dükkanınızda tekrar yemek yemeyeceğim, teşekkürler.

Tamam, mesajınızı anlıyorum ve bu harika bir misyon ancak bunu yapmanın yolu bu ilk tweet değildi.

Elbette, tabii Michelin yıldızlı bir restoran olsaydınız. Ancak kadınlar burger pişirmekten daha fazlasını istiyor!

Bunu bir satır arasından sonra orijinal gönderiye eklemelisiniz. Hayal ettiğiniz gibi çalışmıyor çünkü insanlar ikinci tweete bakmayacak. Yine de iyi deneme.