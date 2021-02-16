KFC'nin resmi İspanya Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, KFC ve Burger King'in arasında ufak çaplı ve eğlenceli bir atışmanın çıkmasını sağladı. Burger King İspanya Twitter hesabı, Popeyes'ı da olaya dahil ederek KFC'ye sert bir yanıt verdi.

Son yıllarda sosyal medyanın gizemli gücünü fark eden büyük şirketlerin, bu gücü kullanarak birbirleriyle eğlence yollu atıştıklarına şahit oluyoruz. Bu atışmalardan biri de KFC ile Burger King'in İspanyol merkezli sosyal medya hesaplarında gerçekleşti. İlk olarak gizemli tavuk tarifiyle dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden olan KFC'nin hesabından Burger King ve McDonalds için Godzilla Vs. Kong filminden bir gönderme yapıldı. Yapılan paylaşımda Burger King'i Godzilla yerine koyan KFC, Kong'u ise McDonalds olarak betimledi. Sonra elinde beyzbol sopası bulunan bir köpekle bu ikiliyi kovaladı.

248 binden fazla beğeni alan bu paylaşımın ardından Burger King'den de aynı sertlikte bir yanıt geldi. Burger King'in resmi İspanya hesabından yapılan paylaşımda KFC olarak betimlenen ve elinde beyzbol sopası bulunan köpeğin tasmasının Popeyes tarafından tutulduğu görülüyor. Şimdi Burger King'in neden Popeyes'ı işin içine sokarak böyle bir paylaşım yaptığını sorabilirsiniz. Bunun sebebi, hem Burger King'in hem de Popeyes'ın aslında ortak bir firma olmaları. İki firmanın da üst kuruluşu Restaurant Brands International isimli firma.

Bu atışma sonrasında sosyal medyadan da paylaşımlar geldi

Burger King ve KFC'nin bu atışmasındaki konumunu göstermek isteyen 100 Montaditos isimli İspanyol restoran da bir paylaşımla olaylara bakış açısını özetledi.

Elbette tüm paylaşımlar bunlarla sınırlı değildi. Bu paylaşımların ardından Farmarato isimli bir Twitter kullanıcısının tweet'ini retweet eden KFC, burada rakiplerini düşürdüğü durumu komik bir şekilde dile getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken büyük şirketlerin sosyal medyada kapışmasını patlamış mısır eşliğinde izleyen kişiler de yok değildi.

Son yıllarda daha sık görmeye başladığımız bu atışmalar, şirketlerin eğlenceli kimliğini ön plana da çıkarabiliyor. Peki sizler, rakip şirketlerin sosyal medyada karşı karşıya geldiği bu tarz atışmaları seviyor musunuz? Bu atışmanın galibi kim oldu sizce? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.