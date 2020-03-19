Nokia'nın Yeni Bütçe Dostu Telefonu Nokia 1.3 Tanıtıldı

HMD Global bünyesinde sektörde ilerlemeye devam eden Nokia, bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikte yeni akıllı telefonu Nokia 1.3'ü tanıttı. Nokia 1.3, şirketin bugün tanıttığı en düşük özellikli akıllı telefonu oldu.

HMD Global bünyesinde akıllı telefon üretmeye devam eden Nokia, son zamanlarda özellikle çıkarması beklenen yeni bütçe dostu telefonlarıyla gündemde kendisine yer buluyordu. Şirketin ucuz telefonlarının yanı sıra bir de eskiye dönük tuşlu bir telefon çıkarması bekleniyordu.

Nokia, bugün düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte bugüne kadar ortaya atılan tüm iddiaları ve beklentileri sonlandırarak yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Nokia, etkinlikte üç yeni akıllı telefonla birlikte bir de tuşlu bir telefon tanıttı. Nokia’nın üç yeni akıllı telefonu arasında Nokia 1.3 isimli bir akıllı telefon da bulunuyordu.

Bütçe dostu Nokia 1.3 tanıtıldı:

Bugün tanıtılan Nokia 1.3, tanıtımı yapılan telefonlar arasında en düşük özelliklere sahip olan akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Elbette cihaz bu kadar düşük özelliklere sahip olduğundan cihazın fiyatı da bundan etkilenerek epey düşük olacak. Gelin, Nokia 1.3’ün özelliklerine bakalım:

Nokia’nın bütçe dostu 1 serisinin yeni üyesi Nokia 1.3, 5,71 inçlik 1520 x 720 piksel çözünürlüğe sahip damla çentikli bir ekranla geldi. Cihaz, polikarbon bir gövdeye sahip. Bununla birlikte Nokia, Nokia 1.3 için cezbedici bir söz verdi: Şirket, cihaza 2 yıl boyunca güncelleme yollayacak.

Nokia 1.3, Google Camera Go ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Google Camera’nın Go sürümü, portre modunda yapay zeka destekli özellikleri kullanabiliyor. Nokia 3.1’in Google Camera Go’yu kullanacağı kamera kurulumuysa 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera olarak yer alıyor.

Nokia 1.3, donanım kısmında pek de bir şey beklenmemesi gereken bir cihaz. Nokia’nın bütçe dostu akıllı telefonu, Snapdragon 215 işlemci, 1GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya sahip. Cihaz, 5 W şarj destekli 3.000 mAh bataryayı da bünyesinde taşıyor.

Nokia 1.3 özellikleri:

Ekran: 5,71 inç, 1520x720 piksel çözünürlük

İşlemci: Snapdragon 215

RAM: 1 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, microUSB 2.0

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Charcoal, Cyan, Sand

Boyutlar: 147,3 mm x 71,2 mm x 9,4 mm

Ağırlık: 155 gram

Nokia 1.3 fiyatı:

Nokia’nın yeni bütçe dostu akıllı telefonu Nokia 1.3, etkinlikte açıklananlara göre 95 euroluk (yaklaşık 660 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz, Nisan 2020’den itibaren belli ülkelerin pazarlarındaki yerini alacak.