OPPO, Oyun Bağımlılığıyla Mücadele Edecek

Çinli elektronik üreticisi OPPO, gittikçe yaygın hale gelmeye başlayan akıllı telefon ve oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için cihazlara yeni bir işlev getirdi. Dün piyasaya sürülen yeni sistem kullanıcıların övgülerini topladı.

OPPO yeni oyun bağımlılığı karşıtı sistemini 18 Mart 2020’de piyasaya sürdü. Sistemin, reşit olmayanların veya kayıtsız kullanıcıların harcamalarını sınırlayacağı ve katı bir şekilde kontrol edeceği açıklandı. Bu durum bir süredir mobil oyun bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen ürün üreticilerinden gelecek sistem dalgasının ilk parçası olarak yorumlandı.

Mobil oyun bağımlılığı Çin’de büyük bir sorun

Resmi notlara göre, anti bağımlılık sistemiyle beraber OPPO akıllı telefonlarda çalışan oyunlar için kullanıcıların gerçek bir isimle kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Zorunlu olan bu yeni uygulama için doldurulması gereken alanlar bulunacak. Başka bir deyişle oyun satın almak veya bu tür diğer satın alımları gerçekleştirmek için gerçek hayattan ayrıntılar ve bir kimlik sağlanması gerekecek. Bu yeni sistem, 8 yaşın altındaki kullanıcıların tek bir işlemde 50 yuan (yaklaşık 46 TL) ve ayda 200 yuan (yaklaşık 184 TL) üzeri harcama yapmasını otomatik olarak kısıtlayacak.

Benzer şekilde, 16 yaşın üzerindeki ancak 18 yaşın altındaki kişiler de bir ayda tek seferde 100 yuan (yaklaşık 92 TL) veya 400 yuan (yaklaşık 368 TL) üzerinde işlem yapamayacak. Bahsettiğimiz yaş aralıklarına giren kullanıcılar, OPPO’nun başlattığı anti oyun bağımlılığı hizmetinden etkilenecek ve resmi bilgilerini girerken kısıtlama ile karşılaşacak.

Bağımlılık engellenmeye çalışılıyor

OPPO’nun, yakın zamanda yayılan Corona virüsü salgınına bağlı olarak bazı etkilerle karşı karşıya olduğunu da ekleyelim. Çinli şirket bu etkilere rağmen yeni sistemi kısa sürede devreye sokmayı başarmış durumda. Oyun bağımlılığı olan reşit olmayan kişilerin, Güneydoğu Asya ülkesinde son zamanlarda yaygın bir sorun haline geldiği biliniyor. Çin'in yürürlükte olan birçok katı kanunu ve kılavuzu var ancak bu durum henüz kontrol altına alınamadığı için aktif olarak engelleme yönünde çözümler bulunmaya çalışılıyor.

Özellikle, Çin'de önemli bir oyun yayıncısı olan Tencent Games, anti bağımlılık içeren oyun politikalarını bu aydan itibaren tanıtmak için birkaç oyun denemesi yapacağını açıkladı. Çin Hükümeti de oyun stüdyolarını kontrol ederek ülkede yeni oyunların başlamasını zorlaştırıyor. OPPO’nun yeni sisteminin geniş vadede nasıl tepkiler alacağını ise izleyip göreceğiz.