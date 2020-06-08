Büyük Beyaz Köpek Balıkları Hakkında Şaşırtan Araştırma

Avustralya'nın doğu kıyısındaki sularda yaşayan büyük beyaz köpek balıklarının beslenme alışkanlıklarını araştıran bilim insanları, daha önce bilinmeyen çok önemli bulgular elde etti. Araştırmaya göre köpek balıkları, yemek aramak için deniz yatağında tahmin edilenden daha fazla vakit harcıyor.

Okyanusların en yırtıcı canlıları olan büyük beyaz köpek balıkları, bilim dünyası tarafından hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizem barındırıyor. Avustralya'nın doğu kıyısındaki sularda yaşayan büyük beyaz köpek balıklarının beslenme şekillerini araştıran bilim insanları, bu korkutucu canlıların beslenme alışkanlıklarına dair yeni bulgular elde etti.

Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, köpek balıklarının farklı beslenme alışkanlıkları var ve bu canlılar, yemek aramak için deniz yatağında tahmin edilenden çok daha fazla zaman harcıyorlar.

Büyük beyaz köpek balıkları, yemek bulmak için deniz tabanında tahmin edilenden daha fazla vakit geçiriyor

Doğu Avustralya'da beyaz köpek balıkları çoğunlukla Güney Queensland eyaleti ile Tazmanya'nın kuzeyi arasındaki sığ sularda yaşıyorlar. Bununla birlikte bilim insanları, yerel koruma ve yönetim çabalarına rağmen söz konusu bölgedeki köpek balıklarının beslenme alışkanlıklarını tam anlamıyla karakterize etmeyi başaramamışlardı.

Bunun için araştırmacılar, yerel bir köpekbalığı yönetim programı kapsamında yakalanan 40 genç büyük beyaz köpekbalığının midelerini inceleyerek, Avustralya'nın doğu kıyısındaki büyük beyazların beslenme şekilleri hakkında ilk kez ayrıntılı bilgilere ulaşmayı başardılar.

Araştırma, büyük beyazların beslenme ihtiyaçlarına ışık tutuyor

Söz konusu analiz, köpek balıklarının mide içeriğinin yaklaşık yüzde 32'sinin Avustralya somonu gibi açık veya orta su okyanuslarında bulunan balıklardan oluştuğunu ortaya koydu. Diğer taraftan deniz yıldızları, tek veya yassı balıklar gibi okyanus tabanına yakın yaşayan canlıların da beslenmelerinin yüzde 17'sinden fazlasını oluşturduğu sonucuna varıldı.

Çalışmanın başyazarı, Sydney Üniversitesi Yaşam ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Richard Grainger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Köpek balıklarının midelerinde, tipik olarak deniz tabanında yaşayan veya kuma gömülü olan çeşitli balık türlerinden kalıntılar bulduk. Bu, köpekbalıklarının zamanlarının büyük bir bölümünü deniz tabanının üzerinde yemek arayarak geçirdiklerini gösteriyor” dedi.

Araştırmada incelenen köpek balıklarının hepsi genç olduğu için, araştırmacılar bulguların diğer genç beyaz köpek balıklarını da temsil edebileceğini düşünüyor. Bilim insanları, daha büyük beyaz köpek balıklarının daha yağlı beslenme eğiliminde olduklarını; bunun da, muhtemelen daha uzun mesafeler için daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaları ile açıklanabileceğini söylüyor.