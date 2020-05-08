Bir Köpek Balığı, Okyanusu Boydan Boya Geçti

Araştırmacılar tarafından takip edilen bir köpek balığının yaptığı yolculuk, bu canlıların çok uzun mesafeleri aşabildiğini gösterirken pek çok yeni soruyu da beraberinde getirdi.

Denizlerin en ilgi çekici canlılarından birisi de hiç şüphe yok ki köpek balıkları. Bu türün en meşhur üyelerinden biri kaplan köpek balıklarıdır. Bu canlılar hakkındaki bilgilerimizse oldukça kısıtlı durumda.

Kâr amacı gütmeyen OCEARCH ekibi, bu canlılar hakkında daha fazla bilgi toplanması için çalışıyor. Bu çalışmalarda da araştırmacılar, bazı köpek balıklarına uydudan takip edebilecekleri yongalar takarak okyanustaki hareketlerini izliyorlar.

'Denizler altında 6.400 kilometre'

OCEARCH’ün takip ettiği köpek balıklarından biri olan Sereia adlı dişi, oldukça uzun bir yolculuğu geride bıraktı ve okyanusta tam 6.400 kilometre yolculuk yaptı. Sereia, Afrika kıyılarından başladığı yolculuğuna Hindistan açıklarında nokta koydu.

Köpek balığının bu yolculuğu, türün okyanusları aşabilecek yolculuklar yapabildiğini de ortaya çıkardı. Yapılan keşfin arkasındaki ekip olan Biopixel Okyanus Derneği ve Okyanusbilim Araştırma Enstitüsü bilim insanları, şimdi köpek balığının neden bu yolculuğu gerçekleştirdiğini anlamaya çalışıyor.

Araştırmacılar, “Bu büyük ölçekli yolculuğun ilginç yanı, köpek balığının nereye gittiğini değil neden gittiğini anlamak” diyor. Araştırmacılardan Adam Barnett, bu yolculuğun bağlantılar anlamında pek çok soruyu ortaya çıkardığını, özellikle de köpek balığının neden bu kadar yolu gittiğini merak ettiklerini söylüyor.

Sereia, 2018’den beri izleniyor:

Sereia ilk olarak Kasım 2018’de Mozambik açıklarında yakalanmış ve takip cihazı da köpek balığına o zaman takılmıştı. Köpek balığının yolculuğuysa geçen ay gerçekleşti. OCEARCH'ün sözcüsü John Kanaly, Sereia’nın yolculuğunun kaydedilen en uzun köpek balığı göçü olduğunu söyledi.

Güney Afrika Okyanusbilim Araştırma Enstitüsü’nden Ryan Daly, bu keşfin inanılmaz derecede önemli olduğunu çünkü sorulacak yeni soruların ortaya çıkmasını sağladığını söylüyor. Öte yandan Sereia, OCEARCH’ün takip ettiği tek canlı değil.

Ekip daha önce de ABD’nin doğu kıyısı boyunca yolculuk yapan bir büyük beyaz köpek balığını izlemişti. Ekip, köpek balıklarının hareket örüntülerini bulmayı ve hangi bölgelerde çiftleştiklerini ve yavruladıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.