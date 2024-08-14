Apple Bu Yıl Daha Büyük iMac Modelleri Tanıtabilir

Apple'ın yeni ve M4 işlemciyi barındırabilecek bir iMac modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Apple, bundan üç yıl önce M1 işlemcili iMac'i piyasaya sürmüştü. 27 inçlik iMac'in üretimi ise iki yıl önce durdurulmuştu. Bu yılın başlarında ise Cupertinolu devin bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada yeni bir 27 inçlik iMac modelinin gelmeyeceği ifade edilmişti. Yeni gelen haberler ise firmanın daha büyük bir iMac modelinden vazgeçmediğini gösteriyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, daha büyük ekrana sahip bir iMac için alternatiflerini incelemeye devam ediyor. Gurman'a göre cihazda M4 işlemci olup olmayacağı ve sonraki yıl ya da sonrasında çıkıp çıkmayacağı şu an için belli değil.

32 inçlik ekrana sahip olabilir

Yeni ve daha büyük iMac modelinin bu yıl içerisinde gelmesi uzak bir ihtimal olsa da tamamen masadan kaldırılmış değil. Önceki söylentilerde 32 inçlik ekrana sahip yeni bir model gelebileceği ifade edilmiş ve içinde Pro ya da Max işlemciler bulunabileceği de eklenmişti. Bu model gelecekse bile iMac Pro'ya benzer yüksek seviye bir model olacaktır.

Bu yılın sonbaharında Apple'ın M4 işlemciye sahip olan Mac'leri piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazlar piyasaya sürülürken de olası 32 inçlik iMac modeli ve 24 inçlik iMac modeli hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktık.

Daha büyük ekranlı iMac modeli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir modele ihtiyaç var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.