Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın M4 işlemciyi ne zaman Mac'lere ekleyeceğini paylaştı. İddia doğruysa yeni modelleri çok beklemeyeceğiz.

Apple, mayıs ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni nesil çipi M4’ü resmen bizlerle buluşturmuştu. Bu işlemci, ilk olarak karşımıza iPad Pro modelinde karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılar, ne zaman Mac modellerine geleceğini merak ediyordu. Şu ana kadar Apple’ın hiçbir bilgisayarı yeni işlemciye geçmemişti.

Apple hakkında en güvenilir kaynaklardan biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde bu soruyu yanıtladı. Gurman, M4’lü Mac modelleri için çok beklemeyebileceğimizi öne sürdü.

M4’lü MacBook Pro, Mac mini ve iMac, 2024 içinde çıkacak

İddiaya göre Apple’ın M4 işlemciye sahip Mac modellerini önümüzdeki yıla atma gibi bir planı şu an için yok. Bu da yıl bitmeden M4'lü MacBook Pro, Mac mini ve iMac modellerinin çıkış yapacağı anlamına geliyor. Mac mini, M3’ü es geçmişti. Son olarak M2 ve M2 Pro işlemcilerle geldiğini görmüştük. Bu haber de direkt olarak M4'e geçiş yapacağını gösteriyor.

Peki MacBook Air’a ne zaman eklenecek? Gurman, şirketin bunun için biraz daha bekleyeceğini belirtmiş. MacBook Air’da, Mac Pro’da ve Mac Studio’da M4 güncellemesini 2025 yılında göreceğiz. Yeni tüm Mac'lerin Apple Intelligence ile yapay zekâ odaklı olacaklarını da ekleyelim.

Apple’ın Mac modellerini son olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlediği bir etkinlikle yenilediğini belirtti. Cihazlar, o etkinlikte M3 işlemciyle sunulmuşlardı.

Yeni nesil MacBook Pro ve MacBook Air’da çok büyük tasarım değişiklikleri beklenmediğini de ekleyelim. Yani muhtemelen sadece M4’ün getireceği performans artışını göreceğiz. Ancak uzun süredir görünümleri değişmeyen Mac Pro ve Mac mini’nin en az birinde tasarım değişikliği yaşanma ihtimali yüksek.