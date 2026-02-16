Büyüyüp Küçülebilen ve Gerektiğinde Şekil Değiştirebilen Yeni Robot 'GrowHR' Tanıtıldı

Özellikle arama-kurtarma operasyonlarında kullanılması beklenen bu yeni robot, inanılmaz bir form değiştirme yeteneğine sahip.

Çin, robot teknolojisinde dengeleri değiştirebilecek sıra dışı bir robotla gündeme geldi. Shenzhen merkezli Southern University of Science and Technology (SUSTech) araştırmacıları tarafından geliştirilen GrowHR adlı insansı robot, şekil değiştirebiliyor, suda yüzebiliyor hatta suyun üzerinde durabiliyor.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre GrowHR, klasik metal iskeletli robotlardan tamamen farklı bir yapıya sahip. Araştırmacılar ilhamı insan kemiklerinden aldı. İnsan kemikleri hem hafif hem dayanıklı hem de içi boş bir yapıya sahip. Buna karşılık günümüz insansı robotları genellikle ağır ve sert metal kolonlardan oluşuyor.

Aradaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için Çinli rakip firma Unitree’nin G1 modeliyle karşılaştıracak olursak G1, GrowHR ile benzer boyda olmasına rağmen neredeyse sekiz kat daha ağır.

Boyunun %36'sına küçülebiliyor

Yaklaşık 1,35 metre boyunda ve 4,5 kilogramdan daha hafif olan GrowHR’ın gövdesi ve bacakları hava ile şişirilebilen özel odacıklardan oluşuyor.

Boyunu %36’sına, genişliğini %61’ine kadar küçültebiliyor. Bu sayede insanların sığamayacağı dar alanlara girebiliyor. Hava boşaltıldığında küçülüyor, şişirildiğinde yeniden uzuyor. Hafifliği sayesinde kolayca yüzebiliyor ve su üstünde dengede kalabiliyor.

Deprem sonrası arama-kurtarma görevleri için birebir

Metal zırhlı robotların aksine, yumuşak ve esnek yapısı onu hem daha “insansı” hem de daha güvenli kılıyor. GrowHR henüz bir prototip olsa da potansiyeli oldukça büyük. Özellikle deprem sonrası yıkılmış binalarda, sel ve su baskınlarında ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar suda oldukça başarılı olsa da GrowHR’ın karadaki performansı henüz mükemmel değil. Yumuşak yapısı, yerçekimi altında taşıma kapasitesini sınırlandırıyor. Yürüyüşü yavaş ve biraz hantal ancak uzmanlar gelecekte bu sorunların da geliştirilebilir olduğunu düşünüyor.

Peki siz GrowHR hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.