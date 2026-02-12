Tümü Webekno
Xiaomi, Herkesin Kendi Robotunu Geliştirmesini Sağlayacak Yapay Zekâ Modelini Duyurdu: İşte Özellikleri

Xiaomi, robot teknolojileri için kullanılacak yapay zekâ modeli Xiaomi-Robotics-0'ı duyurdu. Dikkat çeken özellikler sunan model, açık kaynak kodlu yapısı ile bağımsız geliştiriciler tarafından da kullanılabilecek.

Xiaomi, Herkesin Kendi Robotunu Geliştirmesini Sağlayacak Yapay Zekâ Modelini Duyurdu: İşte Özellikleri
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, "Xiaomi-Robotics-0" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli duyurdu. Bu yapay zekâ modeli, adından da anlaşılabileceği üzere robotik teknolojileri üzerine çalışması üzerine inşa edildi.

4,7 milyar parametre üzerine eğitilen Xiaomi-Robotics-0 modeli, görsel anlama, dil anlama ve gerçek zamanlı eylem yürütmeyi birleştirmek üzere tasarlandı. Üstelik açık kaynak kodlu yapısı ile yeni model, bağımsız geliştiriciler tarafından da kullanılabilecek. Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeli ile robot sektörü, önemli gelişmeler yaşayacak gibi görünüyor.

Peki Xiaomi-Robotics-0 nasıl çalışıyor?

Başlıksız-1

Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeli, iki ana katman üzerine inşa edildi. İlk katman, beyin görevi gören görsel dil modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu katman, insanların verdiği benzersiz talimatları yorumlamak ve bunu mekândaki durumla ilişkili hâle getirmek için kullanılacak. İkinci katman ise Xiaomi'nin "hareket uzmanı" dediği teknoloji. Bu katman, beyinden gelen verinin akıcı bir şekilde harekete dönüştürülmesini sağlayacak.

Samsung ve NVIDIA ortak "Yapay Zekâ Fabrikası" kuracak Samsung ve NVIDIA ortak "Yapay Zekâ Fabrikası" kuracak

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi-Robotics-0, yüksek performansı ile de dikkat çekecek. LIBERO, CALVIN ve SimplerEnv gibi simülasyon testlerine sokulan model, benzer şekilde tasarlanmış 30 modelden çok daha iyi sonuçlar elde etti. Xiaomi, el-göz koordinasyonunun başarılı olduğunu, hassas nesneleri bile rahatlıkla işleyebildiğini ifade ediyor.

Yapay Zeka Xiaomi Robotik

