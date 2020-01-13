Araştırmacılar, Bir Buzulda Yeni Virüsler Keşfettiler

İnsanlık olarak henüz buzullardaki virüsler hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bilim insanları, bir buzulda daha önce görmediğimiz virüsler keşfederek bu durumu, bir kez daha yüzümüze çarptı. Gelin bu virüslerin detaylarına yakından bakalım.

Buzullardaki virüsler hakkındaki bilgilerimiz çok az. Bunun iki nedeni var. Nedenlerden ilki, şu anda buzulların altındaki virüslere erişmemizin çok zor olması. Nedenlerden ikincisiyse buzulların oluştuğu dönemde, yani bundan 15 bin yıl kadar öncesinde, insanlar olarak sadece köpekleri evcilleştirmek gibi işlerle meşgul olabilecek kadar gelişebilmiş olmamız.

2015 yılında Çinli ve ABD’li bilim insanları, bir buz parçasında 50 metrelik bir çukur açıp ne bulabildiklerine baktılar. Yapılan çalışma sonucunda ise buzuldaki antik virüsler ortaya çıktı. Bilim insanları, bu virüslerin 28’inin yeni ortaya çıktığını saptadı. Araştırmanın sonuçları inceleme için açıklandı.

28 yeni virüs keşfedildi:

Antik mikroplardan elde edilebilecek bilgiler, araştırmacılara gezegenimizin değişimi ve iklimsel tarih konusunda ipuçları sunabilir. Araştırma sonuçları, donmuş ortamda hangi mikroorganizmaların yaşayabildiği hakkında fikir verebilir.

Araştırmacılar, makalelerinde “Buzullar, çeşitli virüslere ev sahipliği yapıyor ancak bahsi geçen virüsler ve bunların buz mikrobiyomları üzerindeki etkileri keşfedilmemişti” ifadelerini kullandılar. Uzmanlar, henüz değerlendirmeye tabi tutulmadığı için makale üzerinde yorum yapmaktan da kaçındılar.

Uzmanlara göre buzullardaki biyolojik yoğunluk o kadar az ki dışarıdan bir şey bu buzullara bulaşırsa bu, bir anda bütün yoğunluğu değiştiriyor ve buzulların temizlenmemeleri hâlinde analiz sonuçlarını anlamsız hâle getiriyor.

Buzulların erimesi, eski virüsleri ortaya çıkarabilir:

Araştırmacılar, Tibet Platosu’ndan aldıkları örnekleri inceleme öncesi temizleyerek hareket ettiler. -5 derecede tutulan buzlar, önce etanolle sonra da suyla yıkandı. Buzlar, bu aşamalardan sonra incelemeye alındı.

Platodan çıkan iki buz kütlesine bu prosedürü uygulayan araştırmacılar, daha sonra da mikrobiyoloji tekniklerini kullanarak buzları inceledi. Araştırma sonucunda 33 farklı gruba ait virüs bulunurken bunların 28’inin daha önce keşfedilmemiş türler olduğu belirtildi.

Donmuş buzulların çözülmesi; bilinmeyen ya da daha önce donmuş, bugün esamesi okunmayan hastalıkların görülmesine neden olabilir. Uzmanlara göre virüslerin tamamını tanımlamaya oldukça uzağız.