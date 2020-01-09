Çin’deki Salgına, Yeni Bir SARS Türü Virüsü Neden Olmuş

Çin'de ortaya çıkan zatürre türevi bir salgın, endişe yarattı. Bilim insanları, şimdiye kadar 59 kişinin ölümüne neden olan salgının SARS denilen hastalıkla bağı olduğunu açıkladı.

Çinli bilim insanlarına göre Çin'de düzinelerce insanı etkisi altına alan ölümcül pnömoni salgını, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile aynı virüs ailesinden geliyor. Devletin yayın kuruluşu CCTV'ye göre Wuhan kentinde hastalık tespit edilen 57 kişinin 15'inde, yeni bir koronavirüs bulundu.

Virüsün tüm genom dizisinin elde edildiği ve hastalardan birinden alınan bir numunenin elektron mikroskobu altında incelendiğinde tipik bir koronavirüs olarak görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre koronavirüsler, soğuk algınlığından, zatürre türevi SARS'a kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi.

Hastalığın semptomları ateş, öksürük, hatta böbrek yetmezliğine kadar değişebiliyor ve bazı durumlarda ölümcül olabiliyor. Bazı koronavirüsler, insandan insana kolayca bulaşırken, bazıları bulaşmıyor. SARS, 2002 ve 2003'te Asya'da ortaya çıkarak 37 ülkeye yayıldı. 8.000'den fazla insana bulaşan salgın, 774 kişinin ölümüne sebep oldu. Yine bir koronavirüs, ilk olarak 2012'de Suudi Arabistan'da ortaya çıkan ölümcül Orta Doğu solunum sendromunu (MERS) ortaya çıkardı. MERS de dünya çapında 851 kişiyi öldürdü.

Wuhan'daki yeni koronavirüs, SARS veya MERS kadar ölümcül görünmüyor. Semptomları ateş ve solunum zorluğu olarak ortaya çıkıyor. CCTV'ye göre sekiz hasta iyileşti ve dünden bu yana ölüm bildirilmedi. Yetkililer, insandan insana bulaştığı konusunda açık bir kanıt olmadığını ve sağlık çalışanlarına virüs bulaşmadığını belirttiler.

Bazı hastalar, Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarında çalıştıklarını ve pazarda kuş, tavşan ve yılan da dahil olmak üzere çeşitli canlı hayvanların satıldığını bildirdi. Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Virüs ilk kez 12 Aralık'ta Wuhan'da tespit edildi ve o zamandan beri hastalıktan toplam 59 kişi öldü. Çinli sağlık otoriteleri pazar günü yaptıkları açıklamada, 7 hastanın durumunun kritik olduğunu açıkladı.