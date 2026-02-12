BYD ATTO 3 EVO Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Güçlü!

BYD, ATTO 3'ün yeni versiyonu ATTO 3 EVO'yu tanıttı. Orijinal ATTO 3'ün sportif ve daha yüksek performanslı versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, her zerresi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki BYD ATTO 3 EVO neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'de de büyük ilgi gören C SUV modeli ATTO 3'ün yeni bir versiyonunu tanıttı. ATTO 3 EVO olarak isimlendirilen yeni versiyon sadece tasarım açısından değil, performans ve menzil iyileştirmeleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Otomobile dışarıdan baktığımız zaman orijinal ATTO 3'ün makyajlı bir versiyonu ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; aracın LED destekli aydınlatmaları ve genel görünümü korunuyor. Ancak tavana yerleştirilmiş ek aydınlatmalar ve yeni difüzör, ATTO 3 EVO'yu daha sportif gösteriyor.

Karşınızda BYD ATTO 3 EVO

BYD ATTO 3 EVO'nun iç tasarımı da hiç fena görünmüyor. 15.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı ile donatılan otomobil, çok daha işlevsel direksiyon tasarımıyla öne çıkıyor. Pek çok butonun direksiyon üzerine taşınmış olması, aracın orta konsolunun daha ferah görünmesini sağlamış durumda.

Gelelim kaput altına. BYD ATTO 3'ün yeni versiyonu, baz modelde 230 kW (313 PS) gücündeki tek elektrik motorundan güç alıyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 5,5 saniye olan bu versiyon, 510 kilometreye kadar menzil sunuyor.

BYD ATTO 3 EVO'nun "Excellence" donanım paketinde toplam gücü 330 kW (449 PS) olan çift motor sistemi bulunuyor. 4x4 çekiş sistemine sahip olan bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor ve menzili de 470 kilometre. Her iki donanım seçeneğinde de yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj etmek, 25 dakika sürüyor.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre ATTO 3 EVO, ilkbahar itibarıyla satışa sunulacak. Önce Çin pazarına ulaşacak otomobil, sonraki aşamada küresel çapta piyasaya sürülecek. Aracın başlangıç fiyatı ise 38 bin 990 euro olarak açıklandı.