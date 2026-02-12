Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD ATTO 3 EVO Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Güçlü!

BYD, ATTO 3'ün yeni versiyonu ATTO 3 EVO'yu tanıttı. Orijinal ATTO 3'ün sportif ve daha yüksek performanslı versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, her zerresi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki BYD ATTO 3 EVO neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

BYD ATTO 3 EVO Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Güçlü!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'de de büyük ilgi gören C SUV modeli ATTO 3'ün yeni bir versiyonunu tanıttı. ATTO 3 EVO olarak isimlendirilen yeni versiyon sadece tasarım açısından değil, performans ve menzil iyileştirmeleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Otomobile dışarıdan baktığımız zaman orijinal ATTO 3'ün makyajlı bir versiyonu ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; aracın LED destekli aydınlatmaları ve genel görünümü korunuyor. Ancak tavana yerleştirilmiş ek aydınlatmalar ve yeni difüzör, ATTO 3 EVO'yu daha sportif gösteriyor.

Karşınızda BYD ATTO 3 EVO

Başlıksız-1

BYD ATTO 3 EVO'nun iç tasarımı da hiç fena görünmüyor. 15.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı ile donatılan otomobil, çok daha işlevsel direksiyon tasarımıyla öne çıkıyor. Pek çok butonun direksiyon üzerine taşınmış olması, aracın orta konsolunun daha ferah görünmesini sağlamış durumda.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. BYD ATTO 3'ün yeni versiyonu, baz modelde 230 kW (313 PS) gücündeki tek elektrik motorundan güç alıyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 5,5 saniye olan bu versiyon, 510 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Başlıksız-1

BYD ATTO 3 EVO'nun "Excellence" donanım paketinde toplam gücü 330 kW (449 PS) olan çift motor sistemi bulunuyor. 4x4 çekiş sistemine sahip olan bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor ve menzili de 470 kilometre. Her iki donanım seçeneğinde de yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj etmek, 25 dakika sürüyor.

Başlıksız-1

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre ATTO 3 EVO, ilkbahar itibarıyla satışa sunulacak. Önce Çin pazarına ulaşacak otomobil, sonraki aşamada küresel çapta piyasaya sürülecek. Aracın başlangıç fiyatı ise 38 bin 990 euro olarak açıklandı.

2027 Toyota Highlander Tanıtıldı: 3 Sıra Koltuklu ve Artık Elektrikli! 2027 Toyota Highlander Tanıtıldı: 3 Sıra Koltuklu ve Artık Elektrikli!
Araba Elektrikli Araba BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Epic Games Kış İndirimlerinde Fiyatı Düşen En İyi Yeni Oyunlar

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com