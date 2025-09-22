Tümü Webekno
BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD, hiper otomobili YANGWANG U9 Xtreme ile dünya hız rekoru kırdı. Almanya'da kırılan rekor ile YANGWANG U9 Xtreme, dünyanın en hızlı seri üretim arabası olmuş oldu. İşte hız rekorunun kırıldığı anlara dair görüntüler...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi BYD'den çok etkileyici bir açıklama geldi. Şirket, hiper otomobili YANGWANG U9 Xtreme ile dünya hız rekoru kırdı. Hatırlayan okurlarımız vardır; bu otomobil, geçtiğimiz haftalarda 472 km/s hıza ulaşmış ve dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçmişti.

YANGWANG U9, standart versiyonu ile de dudak uçuklatan değerler sunuyor. BYD, bu otomobilinde 1.290 beygir gücüne ulaşan dört elektrik motoru kullanıyor. YANGWANG U9 Xtreme ise bu değerlerin daha da üzerinde. 555 kW gücünde 4 elektrik motoru ile desteklenen hiper otomobil, toplamda 2.990 HP güç üretiyor ki bu da dünyanın en hızlı otomobili hâline gelmesini sağlamış durumda.

BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496,22 km/s hıza ulaştı!

Başlıksız-1

BYD tarafından yapılan resmî açıklamaya göre YANGWANG U9 Xtreme, Almanya'da bulunan ATP Automotive Testing Papenburg pistinde 496,22 km/s hıza ulaşmayı başardı. Hiper otomobil, bu değerle dünyanın en hızlı seri üretim otomobili hâline gelmiş oldu. BYD, böylelikle Bugatti, Rimac ve Lotus gibi firmalara ait tüm hiper otomobilleri geride bırakmış oldu.

BYD’nin Yeni Otomobili, Dünyanın En Hızlı Elektrikli Otomobili Oldu: 472,41 km/s Hıza Ulaştı! [Video] BYD’nin Yeni Otomobili, Dünyanın En Hızlı Elektrikli Otomobili Oldu: 472,41 km/s Hıza Ulaştı! [Video]

BYD, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ATP Automotive Testing Papenburg pistinde kırdığı rekora ait görüntüler de paylaştı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan o görüntülere geçelim:

Araba

