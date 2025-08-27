BYD'nin YangWang U9 isimli hiper otomobili, dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak tarihe geçti. Bu otomobil, Almanya'da 472,41 km/s hıza ulaşmayı başardı.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Çin'de hizmet veren RedNote isimli sosyal medya platformunda yeni bir hız rekoru kırdığını açıkladı. Firmanın YangWang U9 olarak isimlendirdiği hiper otomobili, 472,41 km/s hıza ulaşarak tarihin en hızlı elektrikli otomobili olmayı başardı.

Bu tür gelişmeler genelde Almanya'da bulunan Nürburgring pistinde yaşanır. Ancak YangWang U9, bu hıza yine Almanya'daki ATP Automotive Testing Papenburg pistinde ulaştı. Bakalım YangWang U9 süresi ne olacak. Bu arada; Nürburgring pistindeki elektrikli otomobil şampiyonunun Xiaomi SU7 Ultra olduğunu hatırlatalım.

İşte YangWang U9'un hız rekoru kırdığı anlar:

YangWang U9'un böyle bir hıza ulaşması çok da şaşırtıcı değil diyebiliriz. Zira bu elektrikli otomobilde toplamda 3.000 HP'nin üzerinde güç üreten dört elektrik motoru bulunuyor. RPM değeri 30.000'in üzerinde olan YangWang U9, bu yüksek gücü dizginleyebilmek için özel bir soğutma teknolojisi kullanıyor.

YangWang U9'un 472,41 km/s hıza ulaşması etkileyici olsa da dünyanın en iyisi durumunda değil. Dünyanın en hızlı otomobili, Koenigsegg Jesko Absolut olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu hiper otomobil, 531 km/s hıza ulaşabiliyor. Bakalım elektrikli hiper otomobiller, bir gün içten yanmalı otomobilleri geride bırakabilecek mi...