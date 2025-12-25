Tümü Webekno
Ticaret Bakanı Açıkladı: BYD'ye Gümrük Ambargosu Var mı?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir süredir kuramadığı fabrika ile gündemde olan BYD hakkında konuştu. Yapılan açıklamada, firmaya yönelik bir gümrük ambargosu olup olmadığı konusu aydınlatıldı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Açıkladı: BYD'ye Gümrük Ambargosu Var mı?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde BYD ile ilgili önemli bir iddiadan bahsetmiştik. Sektör kaynaklarına göre hükûmet yetkilileri, BYD'nin hiçbir gelişme yaşanmayan Türkiye fabrikası nedeniyle somut adımlar atmış, firmanın ithal ettiği otomobillerin gümrükten geçmesine izin vermemişti. Tüketiciler tarafında da önemli bir mağduriyet yaşanmıştı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat tarafından yapılan açıklamaya göre BYD'ye ambargo uygulandığına ilişkin iddialar, tamamen asılsızdı. Açıklamaya göre yaşanan sorunun nedeni ambargo değil, şirket içerisindeki başka bir mesele.

Bakan Ömer Bolat tarafından yapılan açıklama şöyle:

Başlıksız-1

Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır.

Peki BYD ne diyor?

Bir haftadır hem haber kaynaklarının hem de sosyal medyanın gündeminde olmasına rağmen BYD, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamaya devam ediyor. Manisa'daki fabrikanın akıbeti bilinmezliğini sürdürürken Macaristan'daki tesisin hazırlıklarının büyük bir hızla devam ettiği ifade ediliyor. BYD'nin Türkiye'deki fabrikadan vazgeçmesi hâlinde uygulanan teşviklerin ne olacağı da şimdiden merak konusu...

BYD ile ilgili iddialar hakkında detaylı bilgi için:

BYD'de Gümrük Sorunu Patladığı İddia Edildi: Teslimat Yapılamadığı Söyleniyor! BYD'de Gümrük Sorunu Patladığı İddia Edildi: Teslimat Yapılamadığı Söyleniyor!
