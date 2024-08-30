Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 605 kilometre menzile sahip Seal 06 GT'yi tanıttı.

BYD, Avrupa'da büyümesine devam ediyor ve Çinli üretici, bu pazara yönelik olarak geliştirdiği Seal 96 GT'yi Chengdu Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Firmanın 3.0 evo platformunda geliştirilen araç, Seal serisinin ikinci modeli oldu.

Seal 06 GT, uygun fiyatı ve yüksek menzil özellikleri ile fuarda dikkat çekiyor. Araç, 59,5 kWh ve 73 kWh LFP batarya seçenekleri ile sunulacak. Seal 06 GT'nin tek motorlu versiyonu 218 HP gücünde ve 505 km menzil sunarken, çift motorlu versiyonu 422 HP gücünde ve 605 km menzile sahip. Bu da yeni modeli şehir içi ve uzun mesafeli yolculuklar için ideal bir elektrikli hatchback olarak öne çıkıyor.

Fiyatıyla rekabette öne çıkacak

Seal 06 GT, 21 bin dolar (725 bin 650 TL) gibi oldukça rekabetçi bir fiyattan piyasaya çıkacak. Avrupa pazarında büyük ilgi görmesi beklenen model Türkiye'de de satışa çıkabilir.

Aracın üretileceği yer konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil ve BYD, Seal 06 GT'nin üretimi için Macaristan ya da Türkiye'deki tesislerini kullanabilir. Bu da aracın Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil pazarında büyük ilgi görmesini sağlayabilir.

BYD, Seal 06 GT ile birlikte elektrikli araç pazarındaki sağlam konumunu korumaya devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım Çinli üretici, BYD Seal 06 GT'yle nasıl bir başarı yakalayacak.