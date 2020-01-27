6 saniyelik videolarla bir döneme damgasını vuran uygulama Vine'ın veliahtı olan, hatta 'Vine 2' olarak da anılan Byte; uzun süren bekleyişin ardından kullanıma açıldı. 2017'den beri hakkında ipuçları verilen uygulama, geçtiğimiz hafta sonu iOS ve Android için indirilebilir hâle geldi.

Byte; 2017 yılında çıkacağı söylenen, daha sonra ertelenen ve meraklılarını uzun bir bekleyişin içine sürükleyen bir video paylaşım uygulaması. Uygulama, Vine’ın ortak kurucularından olan Dom Hofmann tarafından geliştirildi ve Vine’ın sosyal medyada bıraktığı boşluğu doldurması amaçlandı. Kısa süre önce yaşanan bir gelişme, sonunda yıllardır süren bekleyişi sona erdirdi.

Geçtiğimiz günlerde uygulamayla ilgili bir haberimizde, sevilen uygulama Vine’ın gidişinden sonra yerine geçecek ilk kısa video paylaşım uygulamasının yakında kullanıma açılacağından bahsetmiştik. Byte’ın yaptığı Twitter paylaşımı, uygulamanın çok yakın bir zamanda indirilebilir duruma geleceğinin sinyallerini vermişti. Nihayet geçtiğimiz hafta sonunda Byte; Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir hâle gelerek Vine hayranlarının yıllardır süren hasretini dindirdi.

Uygulamanın çıkış amacı:

Vine, 2013 yılında ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. İlk önce iOS için çıkarılan uygulama, bir süre sonra Android cihazlara da geldi ve Vine, dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı bir uygulama oldu.

Daha sonra platform, 2016 yılında kullanıma kapatıldı. Vine’a doyamayan kullanıcılar, YouTube’da platformdan paylaşılmış komik videoları izleyerek anılarını taze tuttu. Görünüşe bakılırsa Byte, ‘Vine 2’ olarak bu hasretin sona ermesini sağlayacak.

Byte, Vine’ın yerini doldurabilecek mi?

Vine’ın ortak kurucularından Dom Hofmann’ın bizzat başlattığı projenin ana amacı, zaten Vine’ı başka bir isimle geri getirmekti. Bu amaca tam olarak ulaşılıp ulaşılmadığına kullanıcılar karar verecek. Hofmann’ın "Biraz tanıdık, biraz yeni" olarak tanımladığı uygulama, işlev olarak Vine’ı çağrıştırırken yepyeni bir tasarım ve isme sahip.

Kullanıcılar Byte’ı kullanarak 6 saniyelik videolar çekebiliyor ve bu videoları belli kategoriler altında takipçileriyle paylaşabiliyor. Byte’ın Vine’a ne kadar yakın olduğuna bizzat karar vermek isterseniz; uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.