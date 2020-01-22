Yeni Bir TikTok Akımı, Şimdiden İki Ayrı Yangına Sebep Oldu

Popüler video paylaşım ağı TikTok’ta ortaya çıkan yeni bir akımla ilgili olarak yetkililer, uyarıda bulundular. Bahsedilen videolardaki TikTok kullanıcıları, prize takılı bir şarj adaptörüne bozuk para sıkıştırmaya çalışıyorlar.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya ağı TikTok’un kullanıcılarının garip video akımları, her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyor. Geçmişte çamaşır deterjanı kapsülü yutulan Tide Pod Challenge gibi akımların yayıldığı TikTok’ta şimdide prize takılı telefon şarj adaptörlerine bozuk para yerleştirmek trend haline geldi.

TikTok’ta benzer şekilde video paylaşan kullanıcıların paylaşımlarında görüldüğü üzere, prize takılı olan bir telefon şarj adaptörüne bozuk para sıkıştırılması ile kıvılcımlar saçılıyor. Haliyle bu kıvılcımlar, yangın riskini de beraberinde getiriyor.

ABD’deki itfaiye yetkilileri, gençleri tehlikeli TikTok akımı konusunda uyardı. Yetkiler, Massachusetts’te iki yangın vakasının bu TikTok akımı ile ilişkisi olduğunu belirlediklerini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, Westford Akademisi’nde meydana gelen yangınla ilgili öğrencilerin suçlanacaklarını açıkladı.

Prizde takılı olan şarj adaptörüne bozuk para sıkıştırma trendinin yanında, TikTok’ta başka garip akımlar da hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Son günlerde TikTok kullanıcıları, testislerine soya sosu sürüp tat alıp alamadıklarını kontrol ettikleri videolar paylaşıyorlar.

TikTok kullanıcılarının soya sosu ile yaptığı bu video çekimlerine 2013 yılında yapılan bir çalışma ilham kaynağı oldu. 2013 yılında Monell Kimyasal Duyu Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, farelerin testislerinde tat reseptörleri olduğunu tespit ettiler. Regan isimli bir TikTok kullanıcısı, da bu çalışmadan yola çıkarak bir video çekti. Regan, diğer TikTok kullanıcılarını da benzer videolar çekmeye davet etti.

Konu hakkında açıklama yapan Dr.Kieran Kennedy, testislerde bulunan tat reseptörlerinin geleneksel anlamda lezzet duygusu yaratmayacağını belirtiyor.