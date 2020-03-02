2013 yılında kurulan ve 2017 yılında kapatılan Vine uygulamasının halefi olan Byte, ilk partnerlik programını duyurmaya hazırlanıyor. Platform, ilk partnerlik programı kapsamında içerik üreticilerine 250 bin dolar dağıtacak.

Gün içerisinde oldukça uzun zamanlar geçirilen sosyal medya platformlarından para kazanmak artık bir meslek haline geldi. Dom Hoffman ve ekibi tarafından Vine’ın halefi olarak kurulan Byte firması da bu konuda yeni bir girişimde bulunuyor.

Teknoloji şirketi, bu sene içerisinde ilk partnerlik programının duyurusunu gerçekleştirecek. Şirket, bu partnerlik programı kapsamında 100 içerik üreticisine 250 bin dolar (1,5 milyon TL) verecek. Buradaki kıstas ise izleyicileri olacak.

Byte’dan yeni partnerlik programı

Byte, Nisan 2020’de yeni partnerlik programındaki ilk içerik üreticilerini belirlemeye başlayacak. İlk etapta sadece 100 üretici bu programın bir parçası olabilecek. Programa başvuru yapabilmek için platformda düzenli olarak paylaşım yapmak, tam ekran portre videoları üretmek ve topluluğun pozitif bir üyesi olmak gerekiyor.

Byte, platformundaki içerik üreticilerinin buradan para kazanmak istediğini biliyor ve bu konuda hemen harekete geçmesi gerekiyor. Uygulama, 30 günde bir partnerlik verecek ve partnerlik için alınacak kıstas, videoların kaç görüntülenme aldığı olacak.

İçerik üreticileri, ‘İzleyici Konsolu’nda kategorize edilecek ve burada her ay ne kadar kazandıklarını görebilecek. Şirket, ilk partnerlik programı kapsamında 30 gün boyunca 250 bin dolar dağıtacak. Byte, daha sonra partnerlik programını daha fazla üreticiyle de geliştirmeye devam edecek.

Şirket, yaptığı açıklamada bunun reklam gelirlerinin %100’ü olduğunu ve uzun vadedeki planlarının, reklam gelirlerinin büyük kısmını üreticilere aktarmak olduğunu dile getirdi. Şirket, gelirlerin küçük bir kısmının ise platformun büyümesi ve işletilmesi için tutulacağını ifade etti.