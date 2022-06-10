Sevilen komedi filmi serisi Çakallarla Dans'ın yeni yapımı için start verildi. Senaryonun ilk okuması resmen gerçekleştirildi. Filmin ne zaman vizyona gireceği ise bilinmiyor.

Sevilen komedi filmi serisi Çakallarla Dans'ın yeni filmi için çalışmalar başladı. Çakallarla Dans 6'nın ilk okuma provası gerçekleştirildi. Serideki beşinci film, 2018 yılında vizyona girmişti. Ekip, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş durumda.

Çakallarla Dans serisi, genelde önceki filmin devamı niteliğinde olacak şekilde hayata geçirilmişti. Haliyle Çakallarla Dans 6'nın da böyle olacağı düşünülüyor. Sevilen kadro, son filmde yarıda kalan maceralarını sürdürmeye devam edecekler.

Ekipten fotoğraf geldi

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alınan Çakallarla Dans 6'dan ilk fotoğraf da paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda kadronun korunduğuna şahitlik ediyoruz.

İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, Didem Balçın, Timur Acar, Ebru Cündübeyoğlu, Kemal Zeydan, Elvan Dişli, Nurettin Sönmez ve Mine Kılıç gibi isimlerin yer alacağı yeni filmle ilgili detaylar paylaşılmadı. Film çekimlerinin ne zaman başlayacağız, seyircinin bu filmle ne zaman tanışacağı şimdilik bilinmiyor...