Disney Plus Türkiye, yerli dizileri arasında yer alacak Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflarda dizide göreceğimiz ana karakterlere yer verildi.

Uzun zamandır ülkemizde hizmet vermeye başlamasını beklediğimiz Disney Plus, en sonunda önümüzdeki hafta bu beklentimizi sona erdirecek. 14 Haziran’da Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak olan platform, tüm Disney içeriklerinin yanı sıra pek çok yerli yapımla da abonelerine hitap edecek.

Disney Plus’ın yerli yapımları arasında Kaçış, Gri, Recep İvedik 7 ve Kral Şakir gibi yapımlar olacakken bir diğer yerli yapım da Dünyayla Benim Aramda dizisi olacak. Platform, oyuncu kadrosuyla şimdiden beklenti yaratmayı başaran diziden bugün ilk görselleri de paylaşarak beklentiyi artırdı.

Dünyayla Benim Aramda'dan gelen ilk fotoğraflar:

Disney Plus Türkiye, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Dünyayla Benim Aramda dizisinden ilk fotoğraflara yer verdi. Fotoğraflarda dizinin ana karakterlerine yer verildi. Disney Plus, dizinin çıkış tarihiniyse bu fotoğraflarla da ne yazık ki duyurmadı. Yapılan paylaşımda yalnızca “Çok yakında sadece Disney+’ta” ifadesi yer aldı.

Disney Plus’ın yerli yapımı Dünyayla Benim Aramda, başrolünde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan’a yer verecek. Üç ünlü ismin bir araya geldiği yapım, içindeki boşluğu doldurmaya çalışan bir kadının zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları konu alacak.