İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayında çakarlı araç sürücülerine ne kadar ceza kesildiğini açıkladı.

Özellikle otobanlarda karşımıza çıkan çakarlı araç sürücüleri, trafiğin güvenliğini riske atarak önlerini açmak için polislerdeki gibi sesli veya ışıklı sinyaller kullanıyorlar. Tabii izinsiz bir şekilde kullanılan bu sistem, ekipler tarafından fark edildikçe cezaları da beraberinde getiriyor.

Ocak ayının sonuna doğru yaklaşırken de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür araçları kullanan sürücülerin, yılın ilk ayında ne kadar ceza aldığını paylaştı. Yerlikaya, buna ek olarak farklı istatistikleri de X’te yaptığı paylaşımda verdi.

Toplamda 5 milyon TL ceza!

Yaptığı paylaşımda Yerlikaya, 26 Ocak’a kadar toplamda 807 sürücünün tespit edildiğini ve bu sürücülerin araçlarındaki radarların söküldüğünü açıkladı. Bunun haricinde bu sürücülere toplamda 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını da belirtti.

Kendisinin tam açıklaması şu şekilde:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek.

“Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 il Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,

5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi,

TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ:

“ÖNCE İNSAN”

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Siz çakarlı araçlara ne sıklıkla rastlıyorsunuz?