Çalınma olasılığı en yüksek ve en düşük olan otomobiller araştırıldı. ABD'de yapılan araştırma, Türkiye'de bulunan otomobilleri de içeriyor olması nedeniyle önemli. Peki hırsızların en sevmediği otomobil hangisi?

ABD'de kara yolu güvenliği ile ilgili araştırma ve analizler yapan kâr amacı gütmeyen kuruluş Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), otomobillerle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Paylaşılan veriler, çalınma olasılıkları en yüksek ve en düşük olan araçların hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırma, ABD için yapılmış olsa da çoğu model Türkiye'de de bulunuyor. Bu yüzden az sonra paylaşacağımız araçlardan bir veya birkaçına sahipseniz, veriler sizin için de önem arz edecektir.

IIHS tarafından paylaşılan listelere geçmeden önce bu araştırmanın nasıl yapıldığını anlatalım. Sadece trafiğe kayıtlı ve kaskolu otomobillerin dahil edildiği araştırma kapsamında 2020 ila 2022 yılları arasındaki hırsızlık ihbarları incelendi. Bu sayede hangi markanın hangi otomobili için kaç adet çalıntı bildirimi yapıldığını tespit eden araştırmacılar, bu veriyi her bir otomobil için yapılmış olan trafik kaydı sayısına böldüler. Tüm bunlar sonucunda da aşağıdaki listeler ortaya çıktı.

Çalınma ihtimali en yüksek olan 10 otomobil:

Dodge Charger SRT Hellcat

Dodge Charger HEMI

Infiniti Q50

Dodge Challenger

Land Rover Range Rover 4WD

Kia Sportage

Land Rover Range Rover Sport 4WD

Kia Sportage 4WD

Honda CR-V 4WD

BMW X6 4WD

Yukarıdaki liste, pek çok otomobil tutkununun favorisi olan Dodge Charger SRT Hellcat'in çalınma olasılığı en yüksek otomobil olduğunu ortaya koydu. Kaskosu yapılmış 7.826 adet Dodge Charger SRT Hellcat'in 196 tanesi çalındı.

Güney Koreli otomobil şirketi Kia'nın bu listede yer almasının nedeni ise Kia Challange olarak bilinen bir TikTok akımı. 2023'ün başlarında gündem olan trend nedeniyle binlerce on Kia otomobil çalınmıştı...

Çalınma ihtimali en düşük olan 10 otomobil ise şöyle:

Tesla Model 3 4WD

Tesla Model Y 4WD

Volvo XC90 4WD

GMC Acadia 4WD

Tesla Model X 4WD

Volvo XC40 4WD

Tesla Model 3

Chevrolet Trailblazer 4WD

Lexus UX 250 hybrid 4WD

Volvo XC60 4WD

Yukarıdaki liste, Tesla'nın genel olarak çalınma riski düşük bir marka olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre 255 bin 929 adet kaskolu Tesla Model 3 4WD için çalıntı ihbarı sadece 3'tü. 372 bin 928 Tesla Model Y 4WD için bildirilen çalıntı ihbarı ise 5 olarak kayıtlara geçti. Peki Tesla, nasıl oluyor da araçların güvenliğini böyle iyi bir şekilde sağlıyor?

Hırsızların Tesla sevmemesinin tek bir nedeni var. Bu neden, araçların kameralarla doldurulmuş olması. Üstelik bir Tesla sahibi, otomobilin kamerasının kayda aldığı görüntüyü akıllı telefonu üzerinden görüntüleyebiliyor. Tahmin edersiniz ki böylesi bir durum bir hırsızın isteyeceği en son şey olacaktır. Yakalanmak istemeyen hırsızlar, genel olarak Tesla'nın tüm otomobillerinden uzak durmayı tercih ediyorlar.